DÉPARTEMENT DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

20 octobre 2023

L’État met en garde contre les sollicitations trompeuses de « certificat d’aptitude »

HONOLULU — La Division d’enregistrement des entreprises (BREG) du Département d’État du Commerce et de la Consommation (DCCA) met en garde contre les sollicitations trompeuses envoyées aux entreprises enregistrées à Hawaï avec des instructions sur la façon de recevoir leur « certificat de statut officiel » de « GA BUSINESS COMPLIANCE ».

La sollicitation, le « FORMULAIRE D’INSTRUCTIONS POUR LE CERTIFICAT DE STATUT » et les sollicitations similaires sont conçues pour paraître officielles, avec des références aux informations commerciales pré-imprimées, au numéro du document, à la date d’échéance, etc. En réalité, un « Certificate of Standing » n’est pas un document officiel délivré aux entreprises par l’État d’Hawaï.

« Il est extrêmement frustrant que nos propriétaires d’entreprises locales soient la cible de ces sollicitations contenant des informations trompeuses », a déclaré le commissaire aux valeurs mobilières Ty Nohara. « Nous souhaitons rappeler à tous que BREG ne sollicite aucun de ses documents, et n’utilise ni n’approuve les services d’une entité tierce pour ce faire. »

Outre le fait que l’avocat est une entité non enregistrée, les signaux d’alarme contenus dans la sollicitation incluent, sans s’y limiter :

L’orientation des utilisateurs vers un site Internet « .org » qui n’est pas fonctionnel.

Références au « Secrétaire d’État d’Hawaï » Les entreprises hawaïennes sont enregistrées auprès du BREG, une entité dirigée par le commissaire aux valeurs mobilières.

Un « certificat de statut hawaïen » Ce document n’existe pas chez BREG. Le BREG délivre des « certificats de bonne réputation » pour certifier qu’une entreprise est correctement enregistrée auprès de l’État et s’est conformée aux exigences légales de dépôt.

Demande de paiement exponentiellement supérieure aux montants légaux. Les frais pour un certificat de bonne réputation délivré par BREG sont de 5,00 $.



Les entreprises sont encouragées à surveiller leurs informations commerciales sur le portail en ligne du BREG à https://hbe.ehawaii.gov/documents/search.html et contactez BREG directement au (808) 586-2727 [email protected] avec toutes les questions.

