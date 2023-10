Gouverneur Josh Green, MD | COMMUNIQUÉ DE PRESSE DBEDT : Fonds fournis aux exposants du festival Made in Maui County

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DBEDT : Fonds fournis aux exposants du festival Made in Maui County Publié le 16 octobre 2023 dans Dernières nouvelles du département, Salle de presse

HONOLULU – Les petites entreprises de Maui touchées par les incendies de forêt de cet été reçoivent un soutien financier pour participer au festival Hawaiian Airlines Made in Maui County de cette année, les 3 et 4 novembre 2023 au Maui Arts & Cultural Center.

Le programme de développement économique communautaire (CBED) du ministère des Affaires, du Développement économique et du Tourisme (DBEDT) accorde 65 000 $ en subventions pour couvrir les frais de stand des vendeurs. Le Hawaiian Airlines Made in Maui County Festival est un événement annuel présenté par la Chambre de commerce de Maui pour présenter les produits des îles de Maui, Moloka’i et Lāna’i.

« Beaucoup de nos participants ont connu des difficultés suite aux incendies de forêt dévastateurs, perdant des stocks, des vitrines, des points de vente et bien plus encore, et nous apprécions profondément le soutien financier du DBEDT afin que nos vendeurs puissent se concentrer sur la préparation du Festival », a déclaré Pamela Tumpap, présidente de la Chambre de commerce de Maui. « Cette année marque le 10ème anniversaire du Festival et c’est indispensable, surtout cette année.

« Fournir un soutien immédiat aux petites entreprises de Maui est vital à l’heure actuelle. Ce parrainage permet à 132 entreprises d’exposer leur créativité et leur talent et à la communauté de découvrir ce que les fournisseurs ont à offrir tout en contribuant à leurs efforts de rétablissement », a déclaré Dennis Ling, administrateur de la division de développement commercial et de soutien de DBEDT.

Chacun des vendeurs participants recevra 450 $ pour l’espace de leur stand et les autres coûts associés au festival Hawaiian Airlines Made in Maui County.

Le programme CBED offre des opportunités de formation et de renforcement des capacités pour promouvoir, soutenir et investir dans des projets de développement communautaire qui entraînent un impact économique mesurable.

À propos du ministère des Affaires, du Développement économique et du Tourisme (DBEDT)

DBEDT est le centre de ressources d’Hawaï pour les données économiques et statistiques, les opportunités de développement commercial, les informations sur l’énergie et la conservation et les avantages du commerce extérieur. La mission de DBEDT est de parvenir à une économie hawaïenne qui embrasse l’innovation et soit compétitive, dynamique et productive à l’échelle mondiale, offrant des opportunités à tous les citoyens hawaïens. Par l’intermédiaire de ses agences rattachées, le ministère favorise le développement communautaire planifié, crée des logements abordables pour la main-d’œuvre dans des environnements de vie de haute qualité et favorise la croissance de l’emploi dans le secteur de l’innovation.

À propos de la Division du développement et du soutien aux affaires (BDSD)

La Division de développement et de soutien des entreprises du DBEDT promeut le développement industriel et la diversification économique en soutenant les industries existantes et émergentes à Hawai’i et en attirant de nouveaux investissements et entreprises dans l’État. Apprenez-en davantage sur : https://invest.hawaii.gov/.

À propos du festival Hawaiian Airlines Made in Maui County

Présenté par la Chambre de commerce de Maui et soutenu par le bureau du développement économique du maire du comté de Maui, l’événement annuel Hawaiian Airlines Festival du comté de Maui a été créée en 2014 pour stimuler l’économie de notre île en stimulant les ventes et la notoriété des produits fabriqués localement. C’est une vitrine du travail acharné et de la créativité de notre communauté locale, et les acheteurs de tout l’État et de tout le pays apprennent que c’est l’endroit idéal s’ils veulent voir le meilleur de ce que le comté de Maui a à offrir.

# # #

Contacts médias :

Laci Goshi

Ministère des Affaires, du Développement économique et du Tourisme

(808) 518-5480

[email protected]

Dennis Ling

Administrateur de la division Développement des affaires et soutien

Ministère des Affaires, du Développement économique et du Tourisme

[email protected]