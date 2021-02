Le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a déclaré mercredi que permettre aux athlètes féminines transgenres de participer à des sports scolaires sous leur identité de genre «détruirait le sport féminin».

Le commentaire de Lee est intervenu après un projet de loi, qui exigerait que les athlètes des collèges et lycées participent à des sports scolaires sous leur sexe assigné à la naissance, avancé à la Chambre mardi soir.

La législation juge injuste pour les étudiants athlètes de se faire concurrence s’ils ne partagent pas le même sexe biologique. Le projet de loi, qui soutient que les garçons peuvent être physiquement plus forts que les filles et peuvent donc causer des blessures aux joueuses, interdirait effectivement la participation des élèves aux sports scolaires sous l’identité de genre choisie.

Une législation similaire a déclenché une controverse l’année dernière et n’a progressé dans aucune des deux chambres législatives. Alors que les partisans disent que le projet de loi est un projet de loi d’équité et d’égalité des sexes, le projet de loi a suscité des critiques selon lesquelles il discrimine les enfants transgenres.

« Le projet de loi est discriminatoire en soi, mais il est également trompeur », a déclaré Chris Sanders, directeur exécutif du Tennessee Equality Project. « Ils ne fournissent pas un chemin pour que tout le monde puisse jouer, ils choisissent un groupe de personnes et essaient de trouver un moyen de les échapper. »

Le débat sur la législation intervient à la suite d’un décret de l’administration du président Joe Biden, qui interdit la discrimination sexuelle, notamment en refusant aux étudiants l’accès aux sports scolaires en fonction de leur identité de genre. « Les enfants devraient pouvoir apprendre sans se soucier de savoir s’ils se verront refuser l’accès aux toilettes, aux vestiaires ou aux sports scolaires », indique l’ordonnance.

Lee a qualifié cet ordre de «dépassement énorme» du gouvernement fédéral. Signant son soutien à la législation de l’État, Lee a fait valoir que la participation des athlètes transgenres aux sports scolaires priverait les femmes athlètes de possibilités.

« Les transgenres participant aux sports féminins détruiront le sport féminin », a-t-il déclaré. « Cela ruinera l’opportunité pour les filles de gagner des bourses. Cela remettra un plafond de verre sur les femmes qui n’y étaient pas. »

Les commentaires de Lee se référaient à la communauté transgenre de manière « dégradante », a déclaré Sanders.

« Comment un petit groupe d’étudiants transgenres va détruire le sport féminin est déconcertant », a-t-il déclaré. « Le gouverneur doit en apprendre davantage sur les personnes transgenres et s’engager directement avec la communauté. »

Malgré l’opposition, le projet de loi progresse au sous-comité de la Chambre

Lors d’une audience du sous-comité de la Chambre K-12 mardi soir, le représentant du Tennessee, Scott Cepicky, a fait valoir que son projet de loi assurerait l’équité entre les athlètes masculins et féminins. Il a comparé sa législation à la sauvegarde du droit à un procès équitable, à la garantie d’un traitement équitable aux enfants handicapés et aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage.

« L’équilibre compétitif, la sécurité pour nos filles et l’opportunité d’avancer dans leur carrière », a-t-il déclaré mardi soir. « C’est ce que fait ce projet de loi. C’est tout ce que fait ce projet de loi. »

Le représentant du Tennessee, Glen Casada, a déclaré que le projet de loi était «basé sur la science».

«C’est un fait scientifique que les hommes sont beaucoup plus forts (dans leur) haut du corps et dans les gros muscles du corps que les femmes», a-t-il déclaré. « Ce que nous faisons ici, c’est essayer de protéger les femmes qui concourraient comme des hommes au hockey sur gazon, à la lutte et dans ces autres sports. »

Mais Aly Chapman, la mère d’un enfant transgenre, s’est prononcée contre la législation mardi soir.

Remettant en question l’intention du projet de loi, Chapman a déclaré qu’il était discriminatoire à l’égard des enfants transgenres, de divers genres et intersexués dont l’identité de genre n’est pas définie par leur sexe biologique. Le projet de loi entraînerait presque certainement des litiges et coûterait des dizaines de milliers de dollars aux contribuables, a-t-elle déclaré, soulignant un projet de loi similaire adopté par la législature de l’Idaho l’année dernière. Un juge fédéral a statué en août que l’État ne pouvait pas interdire aux filles transgenres de jouer dans des équipes sportives féminines.

« Légiférer la ségrégation de la participation sportive de nos divers enfants en fonction de leur sexe assigné à la naissance pourrait être un précédent néfaste pour tous les enfants des minorités », a-t-elle déclaré. « Non seulement ce projet de loi discriminatoire mine leur capacité d’appartenir en toute sécurité à leur communauté, mais il les exclut essentiellement des écoles et de la participation sportive. »

Il existe de nombreuses façons de lutter contre les inégalités entre les sexes, telles que l’augmentation du nombre de joueuses et d’entraîneurs et le financement de plus d’installations pour les athlètes féminines, a déclaré Sanders. Mais le projet de loi ne règle pas le vrai problème, a-t-il dit.

« Si les gens s’inquiètent vraiment de ce qu’est la principale menace pour le sport féminin et féminin, alors ils devraient vraiment se pencher sur d’autres problèmes », a-t-il déclaré.

Suivez Yue Stella Yu de The Tennessean sur Twitter @bystellayu_tnsn.