Gouverneur du NJ: Pas de pause dans la préparation du parc éolien après la 7e baleine morte

BRIGANTINE, NJ (AP) – Le gouverneur du New Jersey a déclaré vendredi qu’il ne pensait pas que les préparatifs sous-marins pour les parcs éoliens offshore devraient être interrompus en réponse à une récente vague de décès de baleines dans le New Jersey et à New York.

Le démocrate Phil Murphy a pris la parole après que les législateurs aux niveaux local, étatique et fédéral ont appelé à une pause temporaire dans les travaux de préparation du fond océanique pour les projets éoliens offshore dans le New Jersey et à New York après qu’une autre baleine morte s’est échouée dans la région.

Vendredi également, la plupart des groupes environnementaux du New Jersey ont mis en garde contre l’établissement d’un lien entre les travaux éoliens offshore et la mort des baleines, qualifiant ces associations de “non fondées et prématurées”.

Il s’agit du septième décès en un peu plus d’un mois. La vague de décès a incité un groupe environnemental et certains groupes de citoyens opposés à l’éolien offshore à demander au président Biden plus tôt cette semaine une enquête fédérale sur les décès.

Le dernier décès jeudi était celui d’une baleine à bosse de 20 à 25 pieds de long (6 à 7,6 mètres de long). Ses restes échoués à Brigantine, juste au nord d’Atlantic City, qui a elle-même vu deux baleines mortes sur ses plages ces dernières semaines.

Il n’y avait aucune indication immédiate de ce qui a causé le dernier décès. Le Marine Mammal Stranding Center, basé à Brigantine, a déclaré que lui et plusieurs autres groupes élaboraient des plans vendredi pour un examen post-mortem des restes de la baleine avant que la carcasse de l’animal ne soit éliminée, très probablement par enterrement sur la plage.

“Nous devrions suspendre tous les travaux liés au développement de l’éolien offshore jusqu’à ce que nous puissions déterminer la cause de la mort de ces baleines, dont certaines sont en voie de disparition”, a déclaré le sénateur de l’État du New Jersey, Vince Polistina, un républicain qui représente la région. “Le travail lié aux projets éoliens offshore est la principale différence dans nos eaux, et il est difficile de croire que la mort de (sept) baleines sur nos plages n’est qu’une coïncidence.”

Murphy a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il soit nécessaire de suspendre la préparation de l’éolien offshore.

“C’est tragique, évidemment”, a-t-il déclaré.

Murphy a cité la National Oceanic and Atmospheric Administration, qui a déclaré plus tôt cette semaine qu’aucune baleine à bosse – l’espèce responsable de la plupart des décès récents de baleines dans le New Jersey et à New York – n’a été tuée en raison d’activités éoliennes offshore.

“Ils ont dit que cela se produisait à un rythme accéléré depuis 2016, et c’était bien avant qu’il y ait une activité éolienne offshore”, a déclaré le gouverneur. “Il semble que certaines de ces baleines aient été touchées par des navires.”

Orsted, le développeur danois d’énergie éolienne chargé de construire deux des trois projets éoliens offshore approuvés jusqu’à présent dans les eaux au large du New Jersey, a déclaré que son travail actuel au large de la côte du New Jersey n’implique pas l’utilisation de sons ou d’autres actions susceptibles de perturber les baleines.

Il n’a pas précisé quel type de travail spécifique il effectue au large du New Jersey et n’a pas répondu à cette question dans un e-mail à l’Associated Press vendredi.

Le groupe environnemental Clean Ocean Action a déclaré que ces travaux sur site impliquent généralement d’explorer le fond de l’océan en utilisant des impulsions focalisées de sons à basse fréquence dans la même fréquence que les baleines entendent et communiquent, ce qui pourrait potentiellement blesser ou désorienter les animaux.

Le maire de Brigantine, Vince Sera, s’est joint à l’appel pour un arrêt temporaire de la préparation du site éolien offshore, tout comme le représentant américain Jeff Van Drew, un membre du Congrès républicain représentant le sud du New Jersey.

Lors d’une conférence de presse lundi à Atlantic City, les groupes appelant Biden à enquêter sur les décès ont déclaré que les développeurs éoliens offshore avaient demandé l’autorisation de harceler ou de blesser jusqu’à 157 000 mammifères marins au large des deux États.

La NOAA a déclaré que 11 de ces applications sont actives dans la région mais impliquent des blessures non graves ou le harcèlement d’animaux marins, sans les tuer.

“NOAA Fisheries n’a pas autorisé, ni proposé d’autoriser, la mortalité ou des blessures graves pour toute action liée au vent”, a déclaré la porte-parole de l’agence, Lauren Gaches.

La plupart des grands groupes environnementaux du New Jersey ont déclaré cette semaine qu’ils soutenaient l’énergie éolienne offshore.

“La crise climatique exige que nous développions rapidement les énergies renouvelables, et l’éolien offshore est d’une importance cruciale pour que le New Jersey atteigne les objectifs de développement économique et de justice environnementale de l’État”, ont déclaré les groupes dans un communiqué.

Les groupes comprennent Clean Water Action, Environment New Jersey, le Sierra Club, New Jersey Audubon, NY/NJ Baykeeper et d’autres.

“Blâmer les projets éoliens offshore sur la mortalité des baleines sans preuves est non seulement irresponsable, mais éclipse les menaces très réelles du changement climatique, de la pollution plastique et des pratiques de gestion de la pêche non durables pour ces animaux”, a déclaré Anjuli Ramos-Busot, directeur du Sierra Club du New Jersey.

“Nous devons fonder notre prise de décision sur la science et les données, et non sur des émotions ou des hypothèses”, a ajouté Allison McLeod, directrice des politiques de la New Jersey League of Conservation Voters.

Wayne Parry, Associated Press