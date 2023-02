Gouverneur du Kentucky: fonds de secours contre les tempêtes «livre ouvert» pour examen

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Les dons qui ont été versés dans un fonds de secours aux tornades lancé par le gouverneur démocrate du Kentucky ont été dépensés ou promis, mais les républicains font pression pour une plus grande surveillance législative après que des informations ont fait surface selon lesquelles certains chèques étaient allés à des personnes non affectées par la tragédie.

Le gouverneur Andy Beshear a vigoureusement défendu cette semaine la gestion par son administration du fonds de secours, formé à la suite de tempêtes meurtrières qui ont laissé des traces de destruction totale dans certaines parties de l’ouest du Kentucky à la fin de 2021. Les scènes de dévastation ont stimulé les dons privés du monde entier, alors que le Team Western Kentucky Tornado Relief Fund gonflait à plus de 52 millions de dollars.

Beshear a vanté la capacité du fonds à réagir rapidement pour aider les personnes dans le besoin, et pour son niveau de transparence avec un site Web qui suit la distribution de l’argent. Le fonds a payé les frais funéraires des victimes de la tempête et a aidé les propriétaires, les locataires et les agriculteurs touchés.

“C’est un livre ouvert”, a déclaré Beshear lors de sa conférence de presse jeudi. « Tout ici est un dossier public. J’ai annoncé tout ce que nous avons fait avec. C’est sur le site Web.

La gestion de l’aide par son administration a fait l’objet d’un examen plus approfondi après que le Cabinet de protection publique de l’État à la fin de l’année dernière a émis plus de 10 millions de dollars par tranches de 1 000 dollars du fonds de secours. Des rapports ont révélé que certaines personnes non affectées par les tornades avaient reçu par erreur des paiements. Le Lexington Herald-Leader et WPSD-TV ont rendu compte des chèques mal acheminés.

Le bureau du trésorier de l’État, Allison Ball, a déclaré avoir arrêté le paiement de 196 chèques du fonds. Les républicains ont rapidement déclenché des attaques de l’année électorale contre la gestion de l’aide par le gouverneur.

Beshear cherche à être réélu cette année, et sa réponse aux catastrophes de tempête aux deux extrémités du Kentucky a contribué à ses fortes cotes d’approbation dans l’État Bluegrass à la mode GOP. Une douzaine de républicains s’affronteront lors de la primaire du printemps pour avoir la chance de le défier.

Jeudi, Beshear a présenté une ventilation spécifique des raisons pour lesquelles les paiements ont été arrêtés dans le cadre de sa défense énergique de la gestion du fonds par son équipe.

Dix-neuf chèques ont été signalés pour fraude possible, a-t-il déclaré. Vingt-six paiements ont été retournés avec des explications mais n’indiquaient pas nécessairement une fraude, a-t-il déclaré. D’autres raisons incluaient des destinataires décédés, des chèques portant le mauvais nom ou n’ayant pas été reçus en temps opportun.

Beshear a déclaré jeudi que le fonds de secours avait “un taux d’erreur ou de fraude égal ou inférieur à 1%”, ce qui, selon lui, se compare favorablement à des fonds similaires gérés par l’État à travers le pays.

Mais la sénatrice d’État Whitney Westerfield, une éminente républicaine, a déclaré que les paiements mal acheminés soulevaient des questions sur la manière dont le fonds était administré, ce qui l’a incité à présenter cette semaine un projet de loi appelant à un contrôle législatif de ces fonds de secours.

« Comment ont-ils pris les décisions de distribution et de décaissement ? » demanda Westerfield. « Comment ont-ils priorisé les décaissements ? Comment savaient-ils combien donner à chaque personne ? »

Le nouveau projet de loi exigerait qu’un rapport et une analyse de tous les fonds de secours – y compris des informations sur les donateurs, les dépenses et les bénéficiaires – soient soumis aux législateurs à la fin de chaque exercice. Il demande également des informations sur les directives utilisées pour déterminer l’éligibilité et allouer les fonds de secours.

Ball, la trésorière de l’État républicain, a signalé son soutien à une législation visant à “rectifier” ce qu’elle a appelé le manque de “surveillance appropriée” du fonds, a déclaré son bureau dans un communiqué vendredi.

Un fonds de secours similaire soutenu par des dons privés a été mis en place par Beshear a noté que le fonds est déjà soumis à un examen public par le biais de demandes de dossiers ouverts.

“Il n’y a rien à enquêter”, a-t-il dit. « Tout va bien là. Mais en termes de surveillance ou de rapport, nous sommes heureux de faire des rapports réguliers – et si les gens veulent mettre cela dans la loi, c’est bien.

Beshear, cependant, a exhorté les législateurs à éviter les actions qui pourraient compromettre les futurs fonds de secours ou leur flexibilité pour aider les personnes dans le besoin désespéré après des catastrophes.