Gouverneur démocrate : la bienveillance est essentielle pour établir des liens avec les électeurs ruraux

FRANKFORT, Ky. (AP) – Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré mercredi que les démocrates avaient de meilleures chances de se connecter avec les électeurs ruraux dans son État d’origine et ailleurs lorsqu’ils discutaient des choses dont les gens avaient besoin et de la manière dont ils pouvaient les aider.

“Quand nous réfléchissons à la façon dont nous communiquons avec nos familles rurales, la première chose est de se soucier d’elles”, a déclaré le gouverneur démocrate dans une interview avec l’Associated Press au Capitole de l’État. “Et pour montrer que vous vous souciez d’eux et pour gagner leur confiance que vous vous souciez vraiment d’eux.”

Beshear a déclaré que les candidats de son parti doivent se présenter avec un message central centré sur des emplois bien rémunérés, l’accès à des soins de santé de qualité et de bonnes écoles publiques – toutes les questions qu’il considère comme résonnantes avec les électeurs ruraux qui ont abandonné le parti en masse lors des récentes élections. .

Beshear, qui affrontera son propre combat difficile pour la réélection l’année prochaine dans un État parsemé de petites villes et de fermes, est mieux placé que la plupart des démocrates pour parler de la connexion avec les électeurs ruraux. Il a maintenu de solides cotes d’approbation des emplois dans un État où le GOP est devenu le parti dominant.

La course du gouverneur du Kentucky, tombant comme toujours l’année précédant une élection présidentielle, a été signalée comme la priorité absolue de la Democratic Governors Association en 2023. Les candidats du GOP, dont plusieurs qui ont combattu Beshear sur les fronts juridiques et politiques au cours de son premier mandat en bureau, font la queue pour avoir la chance de défier Beshear.

Beshear a consacré une grande partie de son temps en tant que gouverneur à diriger les efforts de rétablissement dans les zones rurales du Kentucky frappées par des tornades dévastatrices il y a un an et des inondations historiques plus tôt cette année.

Pour faire des percées dans les régions rurales, les candidats doivent se concentrer sur les choses qui comptent le plus pour les gens – qu’ils gagnent suffisamment pour subvenir aux besoins de leur famille, qu’ils puissent se permettre des soins de santé de qualité accessibles et qu’ils puissent envoyer leurs enfants dans de bonnes écoles.

“Chaque fois que les gens se concentrent sur le rouge contre le bleu, ou le D contre le R, ils perdent de vue que notre travail consiste à servir les familles dans nos États”, a déclaré Beshear. « Les familles veulent entendre que vous essayez d’améliorer leur vie. Vous n’essayez pas de déplacer quelque chose vers la droite ou la gauche, mais vous essayez de les aider à avancer.

Beshear a parlé du travail de son administration pour fournir de l’eau potable aux habitants des régions rurales du Kentucky, et a déclaré que l’une de ses journées les plus satisfaisantes en tant que gouverneur a été lorsqu’il a annoncé des projets de développement économique dans les comtés ruraux aux deux extrémités de l’État de Bluegrass.

“Je pense que les démocrates devraient se montrer davantage dans l’Amérique rurale parce que c’est l’Amérique”, a déclaré le gouverneur. «Chaque personne compte. La grande leçon de COVID est que nous comptons tous. Et si nous ne relevons pas chaque partie du Kentucky, nous ne faisons pas notre travail.

Beshear se prépare pour sa campagne de réélection en portant une marque familiale forte – son père est un ancien gouverneur du Kentucky pour deux mandats – tout en étant attelé à une marque démocrate fortement diminuée. Les républicains ont construit leur domination dans le Kentucky en cultivant des bastions fiables couvrant les régions rurales de l’État – des Appalaches à l’est au pays agricole à l’ouest.

En 2011, le père du gouverneur, Steve Beshear, a remporté plus des trois quarts des 120 comtés du Kentucky pour réclamer un second mandat. En 2019, Andy Beshear a porté moins d’un quart des comtés, mais a accumulé de grosses marges dans les villes et les banlieues pour vaincre de justesse le titulaire du GOP, Matt Bevin.

Andy Beshear devra reproduire cette performance pour remporter un second mandat, a déclaré Scott Jennings, un commentateur politique républicain basé au Kentucky et ancien conseiller du président George W. Bush. Les démocrates du Kentucky n’ont aucune chance de regagner le soutien rural de si tôt, a déclaré Jennings.

“Le Parti démocrate épouse des valeurs économiques et culturelles qui sont complètement étrangères à la plupart des électeurs ruraux et ne s’en excuse pas”, a déclaré Jennings, qui considère Beshear comme le favori à ce stade, mais a déclaré que le titulaire était “battable”.

Beshear devra faire face à des vagues d’attaques de républicains désireux de consolider leur pouvoir en reconquérant le poste de gouverneur.

“Andy Beshear et le Parti démocrate ne représentent pas les valeurs du Kentucky”, a déclaré le porte-parole du GOP, Sean Southard, dans un communiqué plus tôt cette semaine.

Il a souligné les veto de Beshear sur les projets de loi visant à supprimer progressivement les impôts sur le revenu des particuliers et à empêcher les filles et les femmes transgenres de participer à des sports scolaires correspondant à leur identité de genre. La législature dominée par le GOP a annulé ces veto et d’autres Beshear cette année.

Beshear a invoqué sa foi mercredi en réponse à une question sur les droits des transgenres et d’autres débats portant sur des problèmes sociaux.

“Ma foi m’apprend non pas à juger mais à aimer”, a déclaré le gouverneur. “Cela m’apprend que nous devons aimer nos voisins comme nous-mêmes et que tout le monde est notre prochain.”

Beshear, un diacre de l’église, se réfère confortablement à sa foi chrétienne lorsqu’il discute de ses priorités politiques. Il décrit l’accès aux soins de santé comme un droit humain fondamental. Le gouverneur a récemment étendu la couverture de Medicaid pour les soins dentaires, visuels et auditifs à des centaines de milliers d’adultes du Kentucky.

“La façon dont vous parlez de votre foi et de vos valeurs est très personnelle”, a déclaré Beshear mercredi lors de l’interview. « C’est très important pour moi. Et je n’en parle pas à cause d’un penchant politique. J’en parle parce que ça fait partie de moi et ça fait aussi partie de ma façon de prendre des décisions.

