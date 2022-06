Gouverneur de New York: l’État limitera les endroits où les armes peuvent être portées

ALBANY, NY (AP) – New York interdira aux gens de porter des armes à feu dans de nombreux lieux d’affaires à moins que les propriétaires ne mettent en place une pancarte indiquant que les armes à feu sont les bienvenues, a annoncé mercredi la gouverneure Kathy Hochul, décrivant un accord avec les dirigeants législatifs de l’État en cours de finalisation. .

Hochul a déclaré que les législateurs se sont mis d’accord sur les grandes lignes d’un projet de loi sur le contrôle des armes à feu que l’Assemblée législative dirigée par les démocrates est sur le point d’adopter jeudi.

La législation – rédigée à la hâte après que la Cour suprême des États-Unis a annulé la loi sur les licences d’armes de poing de l’État – comprendra des dispositions qui rendront plus difficile la demande d’un permis pour porter une arme à l’extérieur de la maison et créeront plus de règles concernant le stockage des armes à feu dans les maisons et les véhicules.

Hochul et les autres démocrates qui contrôlent l’Assemblée législative prévoient également de créer une liste complète des «lieux sensibles» où le citoyen moyen sera totalement interdit de porter des armes à feu, y compris les bâtiments gouvernementaux, les hôpitaux, les écoles et les transports en commun.

Mais Hohcul a déclaré qu’elle souhaitait également protéger les droits des propriétaires, y compris les propriétaires de bars et de restaurants, qui décident qu’ils ne veulent pas d’armes à feu sur les lieux.

Les entreprises qui veulent des armes à feu devraient mettre en place une pancarte indiquant: “Les armes dissimulées sont les bienvenues ici”, ou des mots à cet effet, a déclaré Hochul. “Sinon, la présomption sera dans l’État de New York qu’ils ne le sont pas.”

La pression pour adopter de nouvelles restrictions fait suite à la décision de la Cour suprême annulant la loi centenaire sur les licences de New York, qui obligeait les gens à montrer une menace inhabituelle pour leur sécurité pour porter une arme de poing à l’extérieur de leur domicile.

Le système d’autorisation d’armes de poing de l’État est toujours en vigueur pour le moment, mais il est probable que de nombreux New-Yorkais obtiennent des permis leur permettant de porter une arme de poing dissimulée pour leur défense personnelle.

“Nous allons être confrontés à une vague d’armes dissimulées dans nos parcs, nos métros, nos lieux de rassemblement”, a déclaré Hochul.

Hochul n’a pas publié le texte de la législation mercredi. Elle a déclaré qu’elle travaillait avec les législateurs pour mettre au point des détails, notamment sur sa proposition d’interdire aux personnes ayant des antécédents de comportement dangereux d’obtenir des permis.

Elle a déclaré que son personnel travaillait sur la législation qui résistera devant les tribunaux. La décision de la Cour suprême a déclaré que les États pouvaient interdire les armes à feu dans des endroits particuliers, mais a averti qu’il serait probablement inconstitutionnel d’interdire simplement les armes à feu dans toutes les zones densément peuplées.

“J’irai jusqu’à la ligne, je ne franchirai pas la ligne, mais je sais que nous ferons tout notre possible pour protéger les New-Yorkais”, a déclaré Hochul.

Marina Villeneuve, L’Associated Press