Gouvernements : Un écologiste français enlevé dans l’est du Tchad

N’DJAMENA, Tchad (AP) – Un ressortissant français travaillant dans la conservation de la faune a été enlevé dans le nord-est du Tchad par des ravisseurs inconnus, ont annoncé samedi les gouvernements des deux pays.

Jérôme Hugonnot travaillait pour le Sahara Conservation Fund dans la province de Wadi Fara à la frontière soudanaise au moment de son enlèvement vendredi, a indiqué le porte-parole du gouvernement tchadien Aziz Mahamat Saleh dans un communiqué.

Le gouvernement tchadien a mobilisé toutes ses ressources pour retrouver Hugonnot, a déclaré Saleh, ajoutant que les ravisseurs étaient “des individus non encore identifiés”. Un certain nombre de groupes armés opèrent le long de la frontière entre le Tchad et le Soudan.

“Nous sommes au courant de l’enlèvement d’un de nos compatriotes au Tchad et sommes en contact avec sa famille, ainsi qu’avec les autorités tchadiennes, afin d’obtenir rapidement sa libération”, a indiqué le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les médias français ont rapporté que Hugonnot avait également la nationalité australienne.

Le Sahara Conservation Fund et ses partenaires ont passé des années au Tchad à travailler à la réintroduction d’une espèce d’antilope du désert connue sous le nom d’oryx algazelle.

