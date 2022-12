Gouvernement Netanyahu : les implantations en Cisjordanie sont la priorité absolue

JERUSALEM (AP) – Le nouveau gouvernement radical de Benjamin Netanyahu a placé l’expansion des implantations en Cisjordanie en tête de sa liste de priorités un jour avant son entrée en fonction.

Le parti du Likud de Netanyahu a publié mercredi les directives politiques du nouveau gouvernement, dont la première était qu’il “favorisera et développera la colonisation dans toutes les parties de la terre d’Israël – en Galilée, dans le Néguev, sur les hauteurs du Golan et en Judée et Samarie” – les noms bibliques de la Cisjordanie.

La plupart de la communauté internationale considère les implantations israéliennes en Cisjordanie comme illégales et comme un obstacle à la paix avec les Palestiniens.

Le nouveau gouvernement de Netanyahu – le plus religieux et le plus dur de l’histoire d’Israël – est composé de partis ultra-orthodoxes, d’une faction religieuse ultranationaliste et de son parti, le Likoud. Il doit prêter serment jeudi.

The Associated Press