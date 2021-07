gouvernement lance la campagne « Work Out to Help Out » pour encourager la participation au sport organisé | Actualités footballistiques

Le gouvernement a lancé une campagne « Work Out to Help Out » pour inciter les gens à s’impliquer dans le sport organisé.

Cela survient après que le comité multipartite du numérique, de la culture, des médias et des sports a entendu des preuves que plus de 100 000 enfants de moins en Angleterre ont atteint l’activité quotidienne minimale de 60 minutes recommandée par le médecin-chef l’année dernière par rapport à l’année précédente.

Il a ajouté que la proportion d’enfants et de jeunes n’atteignant pas le niveau d’activité minimum recommandé est « une préoccupation majeure ».

Un peu plus de la moitié des enfants et des jeunes ont atteint le niveau minimum recommandé d’une activité moyenne de 60 minutes par jour en 2020, selon le rapport.

« Bien que le gouvernement autorise les gens à faire de l’exercice à l’extérieur une heure par jour, seuls ou avec leur ménage, pendant les fermetures, les sports d’équipe et les exercices en groupe ont été interrompus ; les gymnases, les centres de loisirs et les piscines ont été fermés.

« Après chaque verrouillage successif, le sport a été l’une des premières choses à revenir, mais les niveaux d’activité pour 2020 sont tombés en dessous des chiffres de l’année précédente chez les adultes, les jeunes et les enfants », indique le rapport.

Le sport communautaire et de base est « fortement tributaire d’une main-d’œuvre bénévole relativement petite », a-t-il déclaré, et la « diminution » de cette main-d’œuvre est « l’un des plus grands défis auxquels le sport communautaire est confronté après la pandémie ».

L’initiative « Work Out to Help Out » est recommandée pour encourager la participation et le bénévolat dans le sport.

« L’impact des blocages successifs sur les niveaux d’activité n’a pas été aussi grave qu’on le craignait initialement », indique le rapport, mais il ajoute: « Le gouvernement et Sport England doivent redoubler d’efforts pour encourager les gens à reprendre le sport afin d’anticiper toute nouvelle baisse de la participation pendant ‘Lockdown 3’. »

Il a poursuivi : « Nous recommandons que le gouvernement initie un équivalent sportif de la campagne « Manger pour aider », intitulé « S’entraîner pour aider », pour inciter les bénévoles et les participants à s’impliquer, à participer à des sports organisés et à soutenir le infrastructures sportives, à la fois en Angleterre et au Royaume-Uni. »

Image:

Le député conservateur senior Julian Knight a déclaré que la pandémie « a laissé en lambeaux les finances déjà périlleuses du sport de base ».



Le nom reflète le programme Eat Out to Help Out soutenu par l’État, qui offrait aux clients une remise de 50%, jusqu’à 10 £, lorsqu’ils mangeaient dans des restaurants enregistrés en août 2020, dans le but d’encourager un retour au restaurant après le premier confinement.

Le rapport recommande également une campagne similaire au message de santé publique « 5 par jour » qui encourage les gens à manger au moins cinq portions d’une variété de fruits ou de légumes par jour.

Le comité a également constaté que les groupes et organisations sportives ont été confrontés à des « défis sans précédent » pendant la pandémie, et que les modèles financiers « qui ont découragé l’accumulation de réserves ont laissé les clubs et les organisations, jusqu’au niveau des instances dirigeantes nationales, dans une situation financière précaire ».

Le député conservateur senior Julian Knight, qui préside le comité, a déclaré que la pandémie « a laissé en lambeaux les finances déjà périlleuses du sport de base ».

M. Knight a déclaré: « Aujourd’hui, nous avons fait des recommandations au gouvernement sur la façon de mieux protéger les espaces dans lesquels nous exerçons et de mettre le sport de base sur une base financière plus durable.

« Le gouvernement doit également jouer son rôle pour redonner de l’activité aux gens après la pandémie ou risquer des conséquences pour la santé publique à l’avenir. »

Un porte-parole du ministère du Numérique, de la Culture, des Médias et des Sports a déclaré: « Au cours de la dernière année et demie, nous avons accordé la priorité à l’importance du sport et de l’activité physique, et ils resteront au cœur du plan de relance du gouvernement contre les coronavirus alors que nous reconstruire en forme. »

Il a déclaré qu’un financement d’un milliard de livres sterling avait été fourni pour aider les secteurs de la base, de l’élite et des loisirs, ajoutant: « En collaboration avec le gouvernement, Sport England a maintenant défini une stratégie sur 10 ans qui se concentre sur l’augmentation des niveaux d’activité, aidant à améliorer santé physique et mentale, et soutenir notre engagement clair envers les jeunes qui participent à 60 minutes d’activité physique par jour et les adultes deux heures et demie par semaine.