Gouvernement divisé – Le New York Times

Si le Congrès n’approuve pas les projets de loi de dépenses, il peut forcer le gouvernement à fermer, comme il l’a fait en 2013 et deux fois en 2018. Lors d’une fermeture, certaines parties du gouvernement cessent de fonctionner à pleine capacité, comme les parcs nationaux et les parcs environnementaux ou alimentaires. contrôles. (D’autres, comme Medicare et l’armée, continuent en grande partie de fonctionner.) Une fermeture perturbe non seulement les services sur lesquels de nombreux Américains comptent, mais signifie également que des centaines de milliers d’employés du gouvernement dans les agences concernées ne sont pas payés.

Mais la plus grande menace est si les républicains refusent de relever le plafond de la dette, que le gouvernement fédéral pourrait atteindre au début de l’année prochaine. Les détails peuvent rapidement devenir confus, mais voici une brève explication : Lorsque le gouvernement emprunte de l’argent, il émet des bons du Trésor américain. Parce que le gouvernement américain paie toujours ses dettes, ces bons du Trésor sont achetés dans le monde entier avec l’espoir qu’ils sont essentiellement des investissements sans risque. Ils sont considérés comme si sans risque, en fait, qu’une grande partie du système financier mondial repose sur eux.

Mais si le gouvernement américain atteint sa limite d’endettement, il n’a plus l’autorisation légale de suivre le paiement de sa dette et pourrait être contraint de faire défaut. Cela détruirait la confiance qui sous-tend la valeur des bons du Trésor, provoquant l’effondrement de l’investissement autrefois sans risque et emportant avec lui une grande partie du système financier.

Sous Obama, les législateurs républicains ont invoqué à plusieurs reprises la menace de la limite de la dette pour faire pression en faveur de réductions des dépenses publiques. Et ils semblent prêts à faire de même sous Biden.

Votes limités

Les démocrates pourraient essayer d’anticiper ces crises cette année, avant que les républicains ne prennent le contrôle de la Chambre en janvier, en adoptant des projets de loi de dépenses ou en augmentant le plafond de la dette.

Même sans action démocrate, un autre facteur pourrait contraindre les républicains : leur faible majorité. Les républicains plus modérés dans les districts oscillants, sur lesquels la majorité de la Chambre s’appuie, pourraient ne pas vouloir s’engager dans des combats risqués qui pourraient fermer le gouvernement ou provoquer un chaos économique.

Dans le même temps, McCarthy pourrait ne pas avoir le soutien nécessaire au sein de son parti pour adopter des projets de loi de dépenses. Le manque de votes pourrait l’obliger à compter sur les démocrates pour faire adopter des projets de loi à la Chambre. Mais cette idée est impopulaire auprès des membres les plus conservateurs de McCarthy, qui ne veulent pas faire de compromis avec les démocrates sur de nombreuses questions.