gouvernement de Floride. DeSantis déclare la victoire alors qu’un juge fédéral condamne la «portée excessive» du CDC sur les règles des navires de croisière de Covid-19 – RT USA News

Les navires de croisière pourraient bientôt opérer à nouveau au départ de la Floride, alors que le gouverneur Ron DeSantis a remporté une victoire judiciaire contre les Centers for Disease Control and Prevention dans une ordonnance d’injonction épique condamnant l’agence «autoritaire».

Le juge de district américain Steven Douglas Merryday a accédé vendredi à la demande de la Floride de bloquer le CDC « navigation conditionnelle” ordonnance contre les croisiéristes. Cependant, l’injonction n’entrera en vigueur que le 18 juillet, date à laquelle les ordres du CDC aux croisiéristes seront considérés comme des considérations, recommandations ou directives non contraignantes.

« Le CDC s’est trompé depuis le début, et ils le savaient » a déclaré le gouverneur républicain, annonçant la décision. «Le CDC et l’administration Biden ont concocté un plan pour couler l’industrie des croisières, se cachant derrière des retards bureaucratiques et des poursuites. Aujourd’hui, nous assurons cette victoire pour les familles de Floride, pour l’industrie des croisières et pour chaque État qui souhaite préserver ses droits face à un excès fédéral sans précédent. »

La Floride a poursuivi le CDC pour préjudice irréparable après que certaines compagnies de croisière ont menacé de quitter l’État en raison des conditions onéreuses et lourdes imposées en octobre 2020 et renouvelées en avril. Entre autres choses, le CDC a demandé aux croisiéristes de construire des laboratoires d’essais à bord, de refaire les systèmes de ventilation des navires et de faire vacciner au moins 98% de l’équipage et 95% des passagers – y compris les enfants – afin de contourner une exigence. pour les croisières simulées d’abord.

La décision exhaustive de 124 pages de Merryday semblait être conçue pour résister à l’examen de la Cour suprême, faisant référence à plusieurs juges, précédents de circuit, jurisprudence et droit statutaire, et même l’histoire du CDC et des quarantaines. Il s’est concentré sur la compréhension de la CDC de son autorité, cependant, soulignant que ses avocats ont défini à plusieurs reprises un « épidémie » comme même un seul cas de transmission de virus d’homme à homme.

Ce faisant, la CDC revendique le pouvoir d’imposer à l’échelle nationale quelque mesure que ce soit, sur la seule base de la conclusion discrétionnaire de son directeur de « nécessité, » a écrit Merryday, l’appelant « une revendication époustouflante, sans précédent et extrêmement autoritaire. »

« On se demande,” a écrit le juge, si le CDC aurait pu essayer de « généralement arrêter les rapports sexuels » aux États-Unis pour prévenir la transmission du SIDA, de la syphilis ou de l’herpès. « La prudence politique (et la difficulté d’application) pourrait conseiller le CDC contre cette interdiction particulière, mais la loi, telle qu’elle est comprise par le CDC, n’érige certainement aucune barrière », il a noté – puis a procédé à rejeter cette compréhension.





La dénigrement de Merryday contre l’autorité du CDC a même cité la décision de mai de son collègue à Washington, le juge Dabney L. Friedrich, qui n’a compté qu’une vingtaine de pages mais a contesté le droit de l’agence d’imposer un moratoire national sur l’expulsion des locataires délinquants.

Plus de 13 millions de croisiéristes et d’équipages ont embarqué ou débarqué en Floride en 2019, condescendant l’économie de l’État. Le retour de l’industrie des croisières sera « une étape importante dans la lutte pour la liberté », DeSantis a ajouté, soulignant que la Floride « continue de prospérer tout en étant ouvert aux affaires ».

Sous DeSantis, la Floride a ouvert la voie en assouplissant les restrictions de Covid-19. Il a même publiquement regretté la mise en œuvre de tout verrouillage en premier lieu.

