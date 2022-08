Gouvernement brésilien destitue le chef de l’environnement en représailles possibles

RIO DE JANEIRO (AP) – L’administration du président d’extrême droite Jair Bolsonaro a limogé un haut responsable de l’environnement dans un acte potentiel de représailles, quelques jours seulement après son apparition dans un reportage sur l’extraction illégale d’or dans la forêt amazonienne pour la chaîne de télévision brésilienne Globo.

Le limogeage de Samuel Vieira de Souza, colonel à la retraite de l’armée et directeur de l’agence environnementale connue sous l’acronyme portugais IBAMA, a été publié jeudi au journal officiel national.

De Souza a récemment permis à une équipe de télévision Globo d’accompagner une opération de l’agence contre des prospecteurs dans le territoire indigène Yanomami, et a donné une interview à la caméra. La pièce a été diffusée dimanche dans l’émission Fantastico de Globo. Bolsonaro, qui se présente à la réélection, a été un ardent défenseur de la promotion de l’activité économique dans les territoires autochtones, en particulier en promettant la réglementation de l’exploitation minière dans les zones où elle est actuellement illégale.

Ce serait une “grosse coïncidence” si de Souza était licencié pour une raison autre que le rapport Globo, a déclaré Alex Lacerda, chef du syndicat qui représente les responsables de l’environnement du pays, à l’Associated Press.

Le segment Globo a dénoncé l’homme d’affaires Rodrigo Martins de Mello, un soutien de Bolsonaro qui a été accusé d’être impliqué dans l’exploitation minière sur les terres protégées d’Amazonie, que le président a promis à plusieurs reprises de légaliser. De Mello, qui brigue un siège au Congrès, a précédemment nié tout acte répréhensible par l’intermédiaire de son avocat.

Mais le gouvernement brésilien a donné une explication différente pour le retrait de de Souza. L’agence environnementale a indiqué qu’il fera partie d’un groupe de travail pour lutter contre la criminalité environnementale internationale, en tant que conseiller spécial du ministère de l’Environnement. L’envoyé américain pour le climat John Kerry est l’un des leaders de cette initiative. (l’initiative n’a pas de nom officiel ?)

Le groupe de travail a été créé lors du Sommet des Amériques, qui a eu lieu en juin à Los Angeles.

De Souza est l’un des nombreux responsables militaires nommés par Bolsonaro à des postes clés dans les agences autochtones et environnementales du pays qui avaient une expertise limitée ou nulle dans les domaines. Le président a qualifié de radicaux les responsables environnementaux et autochtones de carrière et, pendant son mandat, leurs agences ont été désorganisées.

Le retrait de De Souza pourrait être parallèle à un épisode en avril 2020 lorsque Olivaldi Azevedo, un autre officier militaire, a été démis de ses fonctions peu après que Globo ait diffusé un segment présentant une opération contre les accapareurs de terres à l’intérieur d’un territoire autochtone.

Pendant des années, Bolsonaro a accusé Globo et plusieurs autres médias grand public de couverture injuste en faveur de l’opposition. En février 2021, il a brandi une grande pancarte indiquant « GLOBO TRASH » sous les applaudissements d’une foule de ses partisans.

Lacerda, du syndicat des responsables de l’environnement, a déclaré lors d’un entretien téléphonique que le colonel à la retraite n’aurait pas dû être nommé à son poste à l’IBAMA en premier lieu.

« Notre lutte est que seuls les responsables de l’environnement occupent ces postes. Ce sont des postes techniques », a-t-il déclaré. “Depuis que le gouvernement a commencé à évincer les fonctionnaires, le Brésil a connu une déforestation record.”

Bolsonaro a lancé cette semaine sa campagne pour sa réélection, avec le vote du premier tour dans un peu plus de six semaines. Le 22 août, il apparaîtra sur le programme de nouvelles nocturnes de Globo pour sa première interview avec le réseau depuis des années.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Par Fabiano Maisonnave, Associated Press