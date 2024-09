« Gouvernement Barnier, le dernier spasme d’une classe politique agonisante ? »

CHRONIQUE – Le gouvernement de Michel Barnier devrait être une version remaniée de l’ancien, sans que ne s’y greffent des éléments trop « conservateurs ». Une classe politique en fin de parcours qui parvient, encore, à se maintenir aux affaires.

Dans l’espace de quelques jours, la droite qui se croyait de retour au pouvoir, a compris qu’elle ne l’était pas vraiment. Certes, Michel Barnier semble installé à Matignon. Mais il n’a pu former son gouvernement qu’en deux temps, et multiplier les contorsions pour y parvenir, l’Élysée, d’abord, et les résidus parlementaires du bloc central, ensuite, jugeant sa première proposition trop LR. Michel Barnier n’avait finalement pas les mains libres. Le nouveau gouvernement sera, pour l’essentiel, une version remaniée de l’ancien, sans que ne s’y greffent des éléments trop « conservateurs ». Le gouvernement Barnier se présente moins comme un recours pour réparer et réunifier autant qu’il le peut un pays politiquement fragmenté qu’à la manière du dernier spasme d’un régime agonisant, et qui sait l’être.

C’est une classe politique en fin de parcours qui se révèle, et nous oblige à revenir à 2017, au moment du premier macronisme, triomphant. On se souvient peut-être…