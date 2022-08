Gouvernement américain : Arrêtez Dickering et préparez-vous dès maintenant au chiffrement post-quantique

Si vous vous demandez quand votre entreprise devrait commencer à prendre au sérieux les problèmes de sécurité posés par les ordinateurs quantiques, la réponse est maintenant, selon le gouvernement américain.

“N’attendez pas que les ordinateurs quantiques soient utilisés par nos adversaires pour agir”, a déclaré la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency dans un communiqué. guide publié mercredi. “Des préparatifs précoces assureront un bon déroulement migration vers le standard de cryptographie post-quantique une fois disponible.”

Les ordinateurs quantiques, qui tirent parti de la physique étrange de l’ultrapetit pour effectuer des calculs, sont aujourd’hui une technologie naissante. Cependant, des entreprises comme IBM, Intel, Google et Microsoft se sont jointes à une foule de startups pour investir des milliards de dollars dans leur développement. Et à mesure qu’ils deviennent plus puissants, les ordinateurs quantiques pourraient déchiffrer le cryptage conventionnel, mettant à nu les communications sensibles.

C’est pourquoi l’Institut national des normes et de la technologie du gouvernement américain s’est lancé dans la recherche d’une technologie de cryptographie post-quantique qui protégerait les informations sensibles même des ordinateurs quantiques. Avec des soumissions et des analyses d’experts du monde entier, le NIST a sélectionné quatre algorithmes de chiffrement post-quantique et s’efforce de les normaliser d’ici 2024.

Les ordinateurs quantiques pourraient également saper les crypto-monnaies, qui utilisent également la technologie de cryptographie actuelle.