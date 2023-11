Gouvernance de la guerre entre Israël et le Hamas après la fin de la guerre entre Israël et le Hamas Benjamin Netanyahu déclare ne pas chercher à l’occuper à nouveau

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit “démilitariser” le territoire soumis au blocus (Dossier)

Tel-Aviv, Israël :

Qui gouvernera Gaza lorsque l’offensive militaire israélienne contre le Hamas prendra fin ? Après cinq semaines de combats, la réponse reste entourée de confusion.

Le Hamas, un groupe palestinien doté d’une branche armée, gouverne le territoire côtier d’environ 2,4 millions d’habitants depuis 2007, après quoi Israël a placé Gaza sous un blocus strict régissant la circulation des personnes et des marchandises.

Le Hamas avait pris le pouvoir cette année-là à la suite de combats de rue avec l’Autorité palestinienne (AP).

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré à la fin du mois dernier que l’Autorité palestinienne devrait reprendre le contrôle de la bande de Gaza au Hamas, les acteurs internationaux pouvant jouer un rôle dans l’intervalle.

L’Autorité palestinienne exerce actuellement un contrôle administratif partiel sur la Cisjordanie occupée par Israël.

Mais lors d’une réunion avec Blinken au début du mois, le président palestinien Mahmud Abbas a déclaré que l’AP ne pourrait prendre le pouvoir à Gaza que si une « solution politique globale » était trouvée au conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies et qui englobe la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la Palestine. Bande de Gaza.

Mercredi dernier, Blinken a de nouveau parlé de « gouvernance dirigée par les Palestiniens » et d’un Gaza « unifié avec la Cisjordanie » sous l’Autorité palestinienne.

Abbas, 88 ans, qui dirige l’AP depuis 18 ans, est largement impopulaire et reste impuissant face à l’expansion rapide des colonies israéliennes et au contrôle militaire en Cisjordanie et à Jérusalem-Est annexée.

‘Peu d’espoir’

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui cherche depuis longtemps à mettre l’Autorité palestinienne à l’écart, a déclaré mercredi à Fox News que son pays n’envisageait pas de réoccuper Gaza.

Israël avait occupé Gaza en 1967 et y est resté jusqu’à ce qu’il se retire en 2005, laissant l’autorité locale à l’Autorité palestinienne.

“Nous ne cherchons pas à gouverner Gaza. Nous ne cherchons pas à l’occuper, mais nous cherchons à lui donner, ainsi qu’à nous, un avenir meilleur”, a déclaré Netanyahu.

Poussé par son plan pour l’avenir de Gaza, Netanyahu a déclaré que le territoire appauvri et sous blocus devait être « démilitarisé, déradicalisé et reconstruit ».

“Il va falloir trouver un gouvernement, un gouvernement civil qui sera là”, a-t-il ajouté, sans préciser qui pourrait le former.

Israël a lancé son offensive à Gaza après que les combattants du Hamas ont traversé la frontière fortement militarisée le 7 octobre, tuant environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et prenant environ 240 otages.

En promettant de détruire le groupe, Israël a riposté par des bombardements et une campagne terrestre qui, selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, a tué plus de 11 000 personnes, pour la plupart des civils, dont des milliers d’enfants.

“Je ne crois pas qu’un quelconque acteur acceptera de gouverner Gaza dans ces circonstances”, a déclaré Hasan Khreisheh, vice-président du Conseil législatif palestinien, qui ne s’est pas réuni depuis 2007.

“Aucun Palestinien, aucune personne sensée n’acceptera de retourner à Gaza à bord d’un char américain ou israélien.”

Dans une note, les analystes de l’International Crisis Group (ICG) ont déclaré qu’il y avait “peu d’espoir” que l’Autorité palestinienne, déjà profondément impopulaire, puisse revenir à Gaza à la suite d’une invasion israélienne et ne pas être “traitée comme un ennemi”.

‘Personne ne sait’

Plus tôt cette semaine, Osama Hamdan, haut responsable du Hamas basé au Liban, a déclaré que le groupe n’accepterait pas un gouvernement fantoche dans la bande de Gaza et resterait sur le territoire.

“Notre peuple ne permettra pas aux Etats-Unis d’imposer leurs projets visant à créer une administration qui leur convient et qui convient à l’occupation (Israël)”, a-t-il déclaré.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël et d’autres ont désigné le Hamas comme organisation terroriste.

Saleh al-Aruri, le chef adjoint en exil des affaires politiques du groupe, a suggéré que l’avenir du Hamas ne peut être dissocié de celui du peuple palestinien dans son ensemble. « Parler de l’après-Hamas, c’est parler de l’après-Palestine », a-t-il déclaré.

Vendredi, le groupe palestinien Jihad islamique, qui combat aux côtés du Hamas, s’est engagé à rejeter tout pouvoir imposé sur le territoire.

“Si une force internationale devait être déployée pour gouverner Gaza… le peuple palestinien la considérerait comme une force d’occupation et s’y opposerait”, a déclaré Mohammad al-Hindi, secrétaire général adjoint du groupe.

Jamal al-Fadi, professeur de politique et de relations internationales dans la bande de Gaza, estime que même si l’Autorité palestinienne acceptait de reprendre le contrôle de Gaza, elle ne le ferait pas sans un éventuel accord avec le Hamas.

Sans cela, a-t-il déclaré à l’AFP, l’Autorité palestinienne “courrait le risque d’une nouvelle guerre civile”.

Majed al-Aruri, un défenseur des droits de l’homme basé à Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, a déclaré que tout le monde sait comment la dernière guerre a commencé, “mais personne ne sait comment ni dans quelles conditions elle se terminera”.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)