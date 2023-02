Gouttes pour les yeux rappelées en raison d’un risque d’infection grave

Certaines larmes artificielles, ou gouttes pour les yeux secs, sont liées à une enquête multi-états sur un groupe d’infections qui ont entraîné une perte de vision, une hospitalisation et un décès, selon un mercredi alerte pour les fournisseurs de soins de santé des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Jeudi, la Food and Drug Administration des États-Unis a publié une déclaration volontaire rappel par Global Pharma Healthcare dont deux marques : les gouttes oculaires lubrifiantes pour larmes artificielles EzriCare et Delsam Pharma. Les gouttes pour les yeux pourraient être contaminées, selon le rappel, et pourraient être associées aux actions en cours du CDC. enquête dans des infections “extrêmement résistantes aux médicaments” qui ne répondaient pas à une gamme d’antibiotiques.

La plupart des patients infectés inclus dans l’enquête du CDC ont déclaré avoir utilisé des larmes artificielles. Les cas remontent à mai 2022, avec 55 cas dans 12 États. Beaucoup étaient liés à quatre établissements de santé différents. Le nom de marque le plus couramment signalé était EzriCare, ce qui a incité le CDC à recommander aux gens de cesser d’utiliser cette marque pour le moment avant qu’un rappel ne soit publié par la FDA.

Cependant, les patients ont déclaré utiliser plus de 10 marques de larmes artificielles, selon l’alerte, utilisant parfois plusieurs marques. Global Pharma Healthcare fabrique à la fois des gouttes EzriCare et Delsam Pharma – les seules marques actuellement incluses dans le rappel.

EzriCare



EzriCare a déclaré mercredi que les clients devraient cesser l’utilisation de ses gouttes ophtalmiques lubrifiantes, et que dès que la société a été informée de l’avis d’enquête du CDC, EzriCare “a immédiatement pris des mesures pour arrêter toute distribution ou vente”. La société a également déclaré qu’elle était disposée à travailler avec les agences de santé, mais elle a ajouté qu’elle “n’était au courant d’aucun test établissant un lien définitif” entre les infections et les larmes artificielles d’EzriCare.

Dans un communiqué, Global Pharma Healthcare a déclaré qu’il “coopérait pleinement” avec les autorités sanitaires américaines dans le cadre de l’enquête, mais jusqu’à présent “nous n’avons pas déterminé si notre usine de fabrication est la source de la contamination”.

“Néanmoins, par prudence, nous rappelons les produits en cause”, a déclaré le fabricant à CNET.

Delsam Pharma, l’autre marque de gouttes pour les yeux fabriquée par Global Pharma Healthcare et incluse dans le rappel, a déclaré que la société suivait la demande de rappel. Delsam a également noté que le CDC n’a pas lié les gouttes ophtalmiques de Delsam à son enquête. Ses gouttes font partie du rappel car elles sont fabriquées par la même société qui fabrique celles d’EzriCare.

Delsam Pharma via la Food and Drug Administration américaine



Les larmes artificielles sont souvent utilisées pour traiter les yeux secs. Ceux sans conservateur comme ceux rappelés ont moins d’additifs destinés à décourager la croissance des bactéries. Cependant, ils peuvent être recommandés pour les personnes qui les utilisent fréquemment ou plusieurs fois par jour.

Les symptômes d’une infection oculaire comprennent un écoulement de l’œil (jaune, vert ou clair), une douleur oculaire, une rougeur de l’œil ou de la paupière, la sensation d’avoir quelque chose dans l’œil, une sensibilité accrue à la lumière et une vision floue, selon le CDC. Les infections oculaires peuvent être graves et vous devriez consulter immédiatement un médecin si vous présentez des symptômes.

Le rappel actuel des larmes artificielles concerne tous les lots “jusqu’à expiration” des deux marques. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter le distributeur d’EzriCare au 1-518-738-7602 ou arupharmainc@yahoo.com, et Delsam Pharma au 1-866-826-1309 ou delsampharma@yahoo.com.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.