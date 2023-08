Gouttes oculaires Cromolyn rappelées au Canada

Santé Canada procède au rappel d’une marque de gouttes pour les yeux, affirmant que l’utilisation du produit peut provoquer une croissance microbienne, entraînant un risque d’infection oculaire.

Le rappel concerne Cromolyn Eye Drops, un médicament en vente libre utilisé pour soulager les symptômes de l’œil rose induit par les allergies chez les adultes et les enfants âgés de cinq ans et plus.

Santé Canada a décrit dans son rappel un risque de croissance microbienne d’une bactérie appelée pseudomonas aeruginosa, qui peut entraîner une infection oculaire.

Selon l’avis publié vendredi, le rappel concerne tous les formats de 10 millilitres de gouttes pour les yeux Cromolyn.

Le rappel a été émis après que la division Pendopharm de Pharmascience Inc. a testé le conservateur du produit et a constaté qu’il n’était pas « aussi efficace que prévu », entraînant un risque accru de moisissures et de bactéries, a déclaré l’agence de santé.

Santé Canada affirme que les infections oculaires dues à des gouttes oculaires contaminées peuvent être traitées, mais que des conséquences graves sont possibles pour les personnes susceptibles d’être infectées.

Pour ceux dont le système immunitaire a été affaibli par des maladies telles que le cancer, le VIH/SIDA et le diabète, le pseudomonas aeruginosa peut provoquer des infections graves telles que la pneumonie et les infections osseuses, ainsi que des infections sanguines et gastro-intestinales et la méningite.

Dans de rares cas, une perte de vision et la mort sont possibles, mais Santé Canada affirme que le risque de tout résultat grave pour les personnes en bonne santé est «relativement faible» – au point où l’agence affirme que les infections causées par les gouttes oculaires peuvent même disparaître d’elles-mêmes.

Les signes d’infection peuvent inclure des douleurs oculaires, des changements dans la vision, une sensibilité à la lumière, une rougeur de l’œil, un écoulement excessif et des pupilles anormales, explique Santé Canada.

Santé Canada exhorte les Canadiens à cesser d’utiliser les produits rappelés et à les rapporter à leur pharmacie locale pour une élimination appropriée, et à consulter un professionnel de la santé en cas de problème de santé.

Tout effet secondaire ou plainte doit être signalé à Santé Canada.