Gouttes de mise à jour Android 14 Beta 3.1 sur les téléphones Pixel

Nous sommes à une semaine de la sortie d’Android 14 Beta 3 et une mise à jour vers la Beta 3.1 est là pour prendre en charge quelques corrections de bugs. Google publie immédiatement la mise à jour, alors allez-y, propriétaires de téléphones Pixel.

La mise à jour Android 14 Beta 3.1 ne comprend que deux corrections de bugs notables et est qualifiée de « mineure ». Google corrige un bogue de déverrouillage des empreintes digitales et un autre lié aux problèmes de compatibilité des plates-formes impliquant le mappage des SDK. C’est le bogue qui vous montrait des plantages réguliers de l’application.

Informations sur la version bêta 3.1 d’Android 14

Date de sortie : 14 juin 2023

Version : UPB3.230519.014

Prise en charge de l’émulateur : x86 (64 bits), ARM (v8-A)

Niveau de correctif de sécurité : juin 2023

Services Google Play : 23.18.15

Corrections de bogues Android 14 bêta 3.1

Correction de problèmes où Fingerprint Unlock était indisponible ou inutilisable sur certains appareils. (numéro 284360298, numéro 284529436, numéro 284436572)

Correction des problèmes de compatibilité de la plate-forme qui affectaient les SDK de mappage, ce qui provoquait le blocage des applications dépendantes dans certains cas.

Comment obtenir Android 14 Beta 3.1 sur votre Pixel

J’imagine que la plupart d’entre vous ont téléchargé Android 14 Beta sur votre téléphone Pixel à ce stade si vous souhaitez tester de nouveaux logiciels. Donc, si vous l’avez déjà, les mises à jour devraient arriver sous peu au Pixel 4a 5G via le Pixel 7 Pro et le Pixel 7a. Pour ceux qui ne savent pas comment obtenir cette dernière mise à jour 3.1, parlons-en.

Android 14 Beta 3.1 est disponible pour :

Pixel 4a (5G)

Pixel 5 et 5a

Pixel 6 et 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Le moyen le plus simple: Si vous possédez l’un de ces appareils, le moyen le plus simple d’obtenir Android 14 Beta 3.1 sur l’appareil est de vous inscrire au programme Android Beta (ici). Vous cliquerez simplement sur le bouton « Opt In » sur cette page pour vous inscrire, puis vous asseoir et attendre que Google publie une mise à jour en tant qu’Android 14 en direct.

Une fois que vous vous êtes inscrit, vous vous dirigerez vers Paramètres> Système> Avancé> Mise à jour du système pour le vérifier. Google peut ne pas le pousser immédiatement et pourrait plutôt le déployer lentement tout au long de la journée. Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à vérifier par là pour dire à Google que vous le souhaitez après votre inscription au programme.

Manière manuelle: Vous voulez être mis à jour plus rapidement ou préférez flasher une image d’usine ou un fichier OTA via adb pour vous sentir plus technique, important et intelligent ? C’est encore une option ! J’emprunterai la voie OTA, mais des images d’usine sont également disponibles. Vous trouverez des images d’usine Android 14 Beta 3.1 ici et les fichiers OTA ici. Pour savoir comment flasher une image d’usine, c’est par ici. Pour savoir comment flasher un fichier OTA .zip, c’est par ici.

Déjà sur une version bêta d’Android 14: Si vous êtes déjà sur une version bêta d’Android 14, Google indique que vous recevrez la mise à jour bêta 3.1 en direct. Bien sûr, vous pouvez également flasher manuellement une image d’usine ou un fichier OTA, car le processus en direct prend souvent une éternité à traiter.

