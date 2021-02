Des chercheurs de l’Université Penn State ont développé un capteur portable qui peut fournir des données médicales en temps réel sur les maladies oculaires ou buccales en surveillant la salive d’une personne ou ses larmes.

Huanyu ‘Larry’ Cheng, professeur à la Penn State University, affirme que l’appareil, qui utilise une technologie à micro et nanométrie, pourrait potentiellement révolutionner la surveillance et le traitement de certains problèmes de santé.

De minuscules capteurs portables placés près des conduits lacrymaux ou de la bouche peuvent surveiller l’état d’un patient sur un «Base rapide et continue» évitant d’attendre les résultats de laboratoire, les données étant visualisables sur un smartphone ou un moniteur médical en temps réel.

Selon Cheng, l’appareil peut surveiller la progression de tout, des ulcères aux cancers buccaux ainsi que des infections oculaires comme la kératite grâce à une analyse continue de «Petites et grandes substances de biofluides.»

Le dispositif est censé non seulement collecter des données sur les patients, mais aussi les soigner si nécessaire via une micro-aiguille déployée à travers la peau au niveau de l’œil ou dans la bouche.

«Grâce à des ports nano- à micro-acier sur l’appareil, nous pouvons sonder la cellule pour délivrer des médicaments moléculaires à traiter dans un processus très efficace au niveau cellulaire,» Dit Cheng.

Il affirme également que le dispositif peut permettre d’accéder aux informations génétiques et de codage sur la cellule, ouvrant peut-être la voie à des types de médicaments beaucoup plus ciblés que ce qui est actuellement possible.

Au cas où la technologie de sondage dystopique n’a pas déjà fait sonner l’alarme, les chercheurs sont en pourparlers avec le géant de la technologie Amazon et les National Institutes of Health des États-Unis pour discuter de la fabrication à grande échelle et du déploiement de ce que le scientifique prétend être. «Une technologie mature.»

