L’ancien défenseur indien Gouramangi Singh a soutenu l’Inde pour se montrer à la hauteur et organiser un tournoi de classe mondiale, s’il remporte la candidature pour la Coupe d’Asie de l’AFC 2027.

Gouramangi, qui était un élément clé de l’équipe qui a participé à la Coupe d’Asie 2011, a estimé que le tournoi d’une telle stature excitera à la fois les joueurs et les fans et augmentera encore la stature du jeu.

«J’ai toujours la chair de poule en pensant à l’édition 2011. Tous les joueurs veulent jouer au plus haut niveau et jouer dans de grands tournois, cela ne devient pas beaucoup plus gros que la Coupe d’Asie de l’AFC. Ils vont se tester contre les meilleurs de l’Asie et cela contribuera certainement à la croissance globale du joueur également.

Gouramangi a en outre ajouté que les fans apprécieront également de regarder un football de qualité et que cela attirera certainement les jeunes enfants.

«Voir les meilleurs joueurs concourir dans une compétition sérieuse sera excitant pour les fans. Pour nous en tant que pays, beaucoup de choses ont changé au cours de la dernière décennie en matière de football. Les fans veulent voir les meilleurs joueurs en action, concourant au plus haut niveau, ce que fera la Coupe d’Asie de l’AFC. Lorsque cela se produit, les enfants seront automatiquement encouragés à se lancer dans le jeu. »

Parlant de son interprétation de Brighter Future Together, l’ancien défenseur central a déclaré.

« Si vous voyez le slogan de l’offre – Un avenir meilleur ensemble, nous pouvons dire que l’avenir s’annonce déjà prometteur avec le nombre de jeunes enfants qui prennent le jeu, mais l’organisation d’un tel tournoi permet d’envoyer un message fort à la jeune génération. «

Soutenant l’Inde pour réussir sa candidature, Gouramangi a déclaré que l’Inde avait beaucoup à offrir sur et en dehors du terrain, et a déclaré que l’organisation de tournois de classe mondiale maintiendrait le pays en bonne position lorsque l’hôte sera finalement sélectionné.

«Nous avons déjà accueilli la Coupe du Monde U-17 de la FIFA – qui a été un énorme succès et a vu des chiffres record. Ensuite, nous accueillons également la Coupe d’Asie Féminine de l’AFC et la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA l’année prochaine. Ce sera certainement bénéfique. Notre infrastructure peut désormais rivaliser avec les meilleures du monde. »

«Je voudrais également inviter tous les joueurs, officiels et supporters voyageant à explorer l’Inde tout en profitant du football. Vu la diversité de notre pays, nous avons beaucoup à offrir sur et hors du terrain. Je suis sûr que tout le monde passera un bon moment en Inde!