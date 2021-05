Gouramangi Singh réfléchit au titre de jeune fille du FC Bengaluru United, aux rêves de la I-League et à la connexion à Séville

FC Bengaluru United soulevé le Titre de la Ligue Super Division BDFA 2020-21 leur premier trophée ayant commencé à concourir il y a à peine trois ans.

Bengaluru United a terminé au sommet du tableau des points avec 31 points, avec 10 victoires sur 12 matches, un seul point devant le Bengaluru FC ‘B’. Ils avaient terminé 5e et 3e lors de leurs deux premiers essais.

Entraîneur de l’équipe première FCBU Gouramangi Singh était un homme heureux car il reconnaissait l’ampleur de la victoire. Dans un chat exclusif avec News18.com, l’ancien footballeur indien devenu entraîneur a insisté sur le processus plutôt que sur les résultats et sur l’importance de gagner.

«C’était le premier titre du club en 3 ans. C’était crucial pour le club et cela donne confiance aux joueurs et au staff. Il est important que les jeunes garçons gagnent aussi quelque chose et nous, du club et du staff, voulons vraiment qu’ils réussissent », a déclaré Gouramangi.

«C’était difficile. Qu’il s’agisse de la BDFA Super Division League (BDFA) ou des I-League Qualifiers, tout le processus reste le même. Même si vous vous préparez le mieux, il n’y a aucune garantie que vous gagnerez le match, à chaque match vous, il y a de l’incertitude jusqu’à la fin des 90 minutes. En perspective, nous considérons chaque match comme le même », a-t-il ajouté.

Interrogé sur les célébrations et l’ambiance dans le camp après la victoire, Gouramangi a déclaré: «Nous étions vraiment heureux de remporter le titre, il n’y avait pas beaucoup de fête. Tout le travail acharné au cours des semaines et des mois a porté ses fruits. «

Avant la ligue nationale en mars, le FCBU a participé aux qualifications de la I-League, où ils ont terminé avec une seule victoire en quatre matchs.

Réfléchissant à la campagne, Gouramangi a déclaré que les équipes avaient tiré des enseignements précieux et avaient promis de revenir plus fortes au cours de la saison à venir.

«Le football peut parfois être cruel. Vous avez fait de votre mieux mais ce n’était pas suffisant et nous l’acceptons. Ce fut une expérience d’apprentissage et maintenant nous essayons de constituer la meilleure équipe possible. Tout ce que nous pensons nous manquait dans la campagne précédente », a déclaré Gouramangi.

«Dans l’attente de la saison prochaine et j’espère que la situation de Covid se réglera. Nous voulons être prêts à nouveau. Nous reviendrons beaucoup mieux préparés, serons à nouveau une des équipes compétitives et remporterons la victoire cette fois », a-t-il ajouté.

Interrogé sur la politique de recrutement probable, compte tenu de la situation du Covid-19 dans le pays et des limites causées par la pandémie, Gouramangi a déclaré que la clé du FC Bengaluru United serait l’intention.

«Il y a un nombre limité de joueurs. Il y a la Super League indienne et la I-League. Il existe en quelque sorte une hiérarchie des joueurs. Si les joueurs ne veulent pas être avec nous, nous ne voulons pas non plus les garder. Nous sommes satisfaits du recrutement actuel que nous n’avons pas. S’il y a quelqu’un de disponible sur le marché et que venir au FCBU nous aidera, alors nous irons certainement le chercher », a déclaré Gouramangi.

En mars, le FC Bengaluru United a annoncé un partenariat de cinq ans avec la Liga FC Séville. L’équipe indienne arborera les couleurs traditionnelles «rouge et blanc» du côté espagnol et explorera les possibilités de créer des écoles de football partagées au Karnataka.

Gouramangi a déclaré que la stature d’un club comme Séville, qui a remporté six titres en Ligue Europa au cours des 15 dernières années, aiderait les aspects footballistiques du FCBU.

Guaramangi est cependant plus enthousiasmé par l’échange d’idées et d’expériences des deux clubs.

«Peut-être pouvons-nous y aller ou ils viennent en Inde et apprennent d’eux. Peut-être qu’ils font certaines choses différemment et nous pouvons en tirer des leçons. Tout cela se produit lorsque cette situation Covid devient gérable », a-t-il déclaré.

« Programme d’échange, avec des joueurs comme des entraîneurs », a-t-il ajouté.

S’appuyant sur le succès de la victoire de la BDFA Super Division League, Gouramangi souhaite que les équipes se lancent et atteignent la I-League. Lorsqu’on lui a demandé si jouer dans la Super League indienne (ISL) était le but ultime, il a déclaré: «Notre objectif immédiat est de bien faire dans les qualifications et de se qualifier pour la I-League. Il n’y a pas d’autre but, seul but et c’est de bien jouer. Nous ne pouvons pas penser à l’ISL maintenant, il faut d’abord que ce soit la I-League. Pour cela, nous travaillons dur et nous préparons de notre mieux et laissons ce qui se passe. «

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici