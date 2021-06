Gouramangi Singh est un modèle idéal pour les joueurs, déclare Srijith, gardien de but de Bengaluru United

Le gardien de Bengaluru United Srijith Ramesh s’inspire de l’ancien footballeur indien Gouramangi Singh et pense que le défenseur central à la retraite est extrêmement bénéfique pour l’équipe de Bengaluru United. Gouramangi Singh a disputé 71 matches avec l’équipe nationale indienne au cours de sa carrière de joueur et est actuellement l’entraîneur de l’équipe première de l’équipe de 2e division de la I-League, Bengaluru United.

« Gouramangi est un modèle idéal pour chaque joueur du club en raison de ce qu’il a déjà fait dans sa carrière de joueur et de la façon dont il continue de se consacrer à l’entraînement chaque jour. Sa perspicacité est très facile à comprendre car il peut analyser chaque situation du point de vue d’un joueur et aider l’équipe. De plus, c’est une personne très accessible et il s’intéresse beaucoup à chaque joueur, notamment à l’unité défensive de l’équipe, car c’est là que réside sa plus grande expertise », a déclaré le gardien de 25 ans originaire du Karnataka.

Il semblerait que Srijith soit sur le point de suivre les traces de l’ancien international indien et admire le joueur devenu entraîneur à plus d’un titre. En plus de servir le club en tant que gardien entre les poteaux de but, Srijith entraîne également les enfants de la Bengaluru United Academy.

« Je travaille avec de très jeunes joueurs dans les catégories d’âge des moins de 8 ans et des moins de 12 ans de l’Académie. L’objectif principal lorsque je travaille avec de si jeunes enfants est d’essayer de les faire tomber amoureux du jeu. À cet âge, plus que de développer ses compétences tout de suite, un entraîneur doit s’assurer qu’il s’amuse à jouer au football. De cette façon, ils continueront à pratiquer ce sport pendant leurs années de formation et s’amélioreront dans le jeu. Bien que la formation soit très différente dans la structure de l’Académie et dans la première équipe, l’approche du coaching est un aspect dans lequel je peux apprendre de Gouramangi », a déclaré Srijith.

Bengaluru United a adopté une approche pionnière en créant une voie permettant aux joueurs de la première équipe de devenir des entraîneurs en leur permettant d’assumer des responsabilités d’entraîneur dans la configuration des jeunes. Srijith profite au maximum de cette opportunité en ce moment.

« Je suis avec le club depuis sa création et j’ai toujours voulu en faire plus. J’ai du temps libre après les séances d’entraînement de l’équipe première et je voulais prendre les devants de façon proactive pour entraîner les enfants à ce moment-là. La haute direction et le personnel de Bengaluru United ont pleinement encouragé cette décision. Richard Hood (entraîneur en chef, Bengaluru United) a été un excellent mentor pour moi et m’a offert son soutien à chaque étape. Il travaille dans le football de base indien depuis plus de 8 ans maintenant, il a donc naturellement beaucoup à offrir en matière de développement des jeunes dans le football », a déclaré Srijith.

