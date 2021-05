Gottlieb dit qu’il y a de plus en plus de preuves circonstancielles que Covid pourrait provenir d’un laboratoire

Les preuves selon lesquelles Covid-19 a initialement fui d’un laboratoire de virologie de Wuhan se multiplient, a déclaré le Dr Scott Gottlieb lundi à CNBC, soulignant que trois chercheurs du laboratoire avaient demandé des soins à l’hôpital pour une maladie de type Covid en novembre 2019.

« Des gens il y a un an qui disaient que cela venait probablement de la nature, il est vraiment improbable que cela vienne d’un laboratoire, il y a peut-être un an, ce genre de déclaration avait beaucoup de sens parce que c’était le scénario le plus probable », a déclaré Gottlieb, le premier. chef de la Food and Drug Administration. « Mais nous n’avons pas trouvé la véritable source de ce virus. »

Les scientifiques n’ont toujours pas trouvé de preuve définitive que le virus provenait d’un animal, a-t-il déclaré. Avec d’autres coronavirus, le SRAS et le MERS, les chercheurs ont pu identifier l’animal dont ces maladies ont émergé à ce stade de ces épidémies.

« Ce n’est pas faute d’essayer, il y a eu une recherche exhaustive », a déclaré Gottlieb.

Un rapport des services de renseignement américains non divulgué auparavant a révélé que des chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan ont recherché des soins hospitaliers après être tombés malades « avec des symptômes compatibles à la fois avec Covid-19 et une maladie saisonnière courante », le Wall Street Journal a rapporté dimanche, citant le rapport.

Gottlieb a déclaré que le nombre croissant de rapports fournissait une quantité croissante de preuves circonstancielles soutenant la théorie selon laquelle le virus aurait pu s’échapper d’un laboratoire.

« La question pour beaucoup de gens va être de savoir quand il y a trop de coïncidences, quand semble-t-il qu’il y a trop de choses suggérant que cela pourrait provenir d’un laboratoire », a déclaré Gottlieb.

Gottlieb a déclaré qu’il était peu probable que nous le sachions jamais avec certitude. À moins qu’il y ait un dénonciateur ou un changement de régime en Chine, il a déclaré que toute preuve étayant l’hypothèse d’une fuite en laboratoire ne ferait probablement pas surface.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré à plusieurs reprises que le virus provenait probablement d’un animal hôte.

Mais la semaine dernière, le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a reconnu que cela aurait pu provenir d’un laboratoire comme «une possibilité».

La plupart des coronavirus, cependant, « proviennent généralement d’une origine animale », a déclaré Walensky dans un témoignage au Sénat après avoir déclaré qu’elle n’avait pas vu suffisamment de données pour donner son avis sur l’origine de la pandémie actuelle.

Les responsables de la santé mondiale se réuniront bientôt pour enquêter plus avant sur les origines du virus.