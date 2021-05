Gottlieb dit que les cas vont diminuer, les vaccinations accomplissent monumental

Des signes et des groupes d’âge sont présentés pour les vaccins Pfizer et Moderna dans un centre de vaccination alors que la Californie ouvre l’admissibilité au vaccin à tous les résidents de 16 ans et plus lors de l’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19) à Chula Vista, Californie, États-Unis, le 15 avril , 2021.

L’ancien commissaire de la Food and Drug Administration, Scott Gottleib, a déclaré dimanche qu’une chute brutale des nouveaux cas de Covid-19 aux États-Unis allait probablement se poursuivre, prévoyant un « été relativement calme en ce qui concerne la propagation du coronavirus ».

« Écoutez, la situation aux États-Unis continue de s’améliorer, et je pense que dans les semaines à venir, nous allons voir une accélération de la baisse des cas », a déclaré Gottlieb sur « Face the Nation » de CBS News.

Le médecin a crédité la campagne de vaccination de masse qui a débuté sous le président Donald Trump et qui s’est poursuivie sous le président Joe Biden pour la capacité du pays à freiner la propagation de la maladie.

« Cela a été une réalisation monumentale – déployer ce vaccin, faire vacciner autant d’Américains – et cela va continuer », a déclaré Gottlieb. « Nous continuerons à nous en débarrasser. Le taux de vaccination va ralentir dans les semaines à venir. Mais nous continuerons à recruter plus de personnes à l’approche de l’été. »

À ce jour, plus de 100 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés contre Covid-19, selon aux Centers for Disease Control and Prevention, soit près d’un tiers de la population. Environ 146 millions de personnes, soit 44% de la population, ont reçu au moins une dose.

Le taux d’administration des vaccins a quelque peu diminué ces dernières semaines après avoir augmenté pendant des mois, maintenant que la plupart des personnes les plus désireuses de se faire vacciner en ont eu une.

Alors que de plus en plus d’Américains ont reçu des vaccins, les cas de Covid-19 ont fortement chuté. Samedi, la moyenne sur 7 jours des nouveaux cas quotidiens est tombée à moins de 50 000, en baisse de 17% par rapport à la semaine précédente. Les hospitalisations et les décès dus à la maladie sont également en baisse.

Pour avoir une idée de ce qui pourrait arriver aux États-Unis, Gottlieb a déclaré qu’il pourrait être utile de se pencher sur San Francisco fortement vacciné.

« Environ 71% des habitants de San Francisco ont reçu au moins une dose du vaccin, 47% ont été complètement vaccinés. Ils enregistrent environ 20 cas par jour. Ils ont environ 20 personnes qui ont été hospitalisées », a déclaré Gottlieb.

« Ils ont considérablement réduit Covid dans cette ville, et c’est en grande partie le résultat de la vaccination », a-t-il ajouté.

Utilisant des termes financiers, Gottlieb a suggéré que les gains de la vaccination étaient «verrouillés» et «assez durables».

« Nous entrons dans des mois chauds, quand cela va créer un filet de sécurité contre la propagation du coronavirus, et nous bloquons donc ces gains », a déclaré Gottlieb.

Même si la situation sanitaire semble à l’aube de la normalité aux États-Unis, elle s’aggrave dans d’autres pays avec moins de ressources. En Inde, les nouveaux cas quotidiens ont dépassé les 400 000 samedi, un record.

Divulgation: Scott Gottlieb est un contributeur de CNBC et est membre du conseil d’administration de Pfizer, de la start-up de tests génétiques Tempus, de la société de technologie de la santé Aetion Inc. et de la société de biotechnologie Illumina. Il est également coprésident du «Healthy Sail Panel» de Norwegian Cruise Line Holdings et de Royal Caribbean.