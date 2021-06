Gottfried Böhm, architecte lauréat du prix Pritzker qui a sculpté dans le béton, décède à 101 ans

M. Böhm, qui a suivi une formation de sculpteur et d’architecte, a souvent modelé ses bâtiments en argile ou en pâte à modeler, concevant des structures qui se dressaient comme des montagnes de béton au-dessus d’une forêt ou d’une ville. Mieux connu pour ses bâtiments monumentaux tels que l’église de pèlerinage de Neviges et l’hôtel de ville de Bensberg, tous deux construits en Allemagne à la fin des années 1960, il a également conçu des théâtres en verre et en acier, des tours de bureaux et des immeubles d’habitation.