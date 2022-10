Gotham Knights: pratique avec le dernier jeu d’action DC en monde ouvert

Gotham Knights suit quatre des alliés du croisé capé alors qu’ils font face à un Gotham City post-Batman. Le chevalier noir est mort et Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin rivalisent tous pour poursuivre sa mission, patrouillant Gotham City et abattant des criminels.

Le jeu sera lancé le 21 octobre et sera disponible sur PC, Playstation 5 et Xbox série X/S. Malgré certaines similitudes, il ne s’agit pas d’une suite d’Arkham Knight de 2015 – il s’agit plutôt d’une nouvelle franchise se déroulant dans une plus grande ville de Gotham.

Gotham Knights est le dernier jeu de Warner Bros. Games, l’éditeur de jeux de super-héros comme la série Batman Arkham, Injustice 2, divers jeux Lego DC (et Lego Marvel) et le jeu gratuit MultiVersus, qui comprend plusieurs personnages DC comme combattants. C’est l’une des dernières grandes sorties de jeux vidéo de 2022, car de nombreux studios ont repoussé leurs sorties du quatrième trimestre en 2023.

J’ai pu jouer pendant environ deux heures et demie à une démo sur PC la semaine dernière avant le lancement de Gotham Knights le 21 octobre. La démo a fait le tour du jeu, me donnant un aperçu de plus que les heures d’ouverture. J’ai parcouru certains des premiers didacticiels, le début et la fin d’une mission de méchant, ainsi qu’une petite tranche de gameplay en monde ouvert.

Alors que des comparaisons seront établies avec la série Arkham de jeux Batman, Gotham Knights se sent très différent, et pas seulement parce que vous jouez en tant que personnages différents. Il a fallu un certain temps pour s’adapter au rythme et à la mécanique, mais je m’amusais bien à la fin.

Jeu de Gotham Knights

J’ai passé toute la démo à jouer en tant que Robin (la version Tim Drake), donc je n’ai pu essayer aucun des trois autres personnages. Ce fut un démarrage lent pour moi. Je suis entré dans le jeu en m’attendant au combat rapide des jeux d’Arkham et j’ai d’abord eu du mal à m’installer dans le rythme plus délibéré de Gotham Knights. Les commandes étaient intuitives – je me suis retrouvé à effectuer certaines actions avant que le jeu ne me les explique, mais le rythme du combat est différent de ce à quoi je m’attendais.

Le combat dans Gotham Knights – du moins en tant que Robin – est un peu plus lent et un peu plus tactique. Vous enchaînez des attaques de mêlée et à distance légères et lourdes, mélangées à une bonne quantité d’esquives, en particulier dans les combats en grand groupe. Finalement, j’ai compris, à quel point enchaîner les coups et les esquives me semblait satisfaisant, en particulier dans la bataille contre le boss de Harley Quinn.

Mais j’ai dû me rappeler plusieurs fois que j’avais des capacités que je pouvais mélanger au combat – comme la capacité de créer un leurre et de flanquer derrière un ennemi pour des combos plus faciles. Vous pouvez utiliser ces capacités en créant une barre d’élan, qui charge vos capacités. Au début du jeu, vous gagnerez suffisamment d’élan pour une seule capacité à la fois, mais au fur et à mesure que vous progresserez dans le jeu, vous pourrez gagner plusieurs barres d’élan, vous permettant d’enchaîner les capacités. Il m’a fallu presque toute la session de deux heures pour m’y habituer, mais j’imagine que jouer à un rythme normal donnera aux joueurs une transition plus fluide vers le mécanisme.

Jeux Warner Bros.



Chacun des quatre chevaliers a une saveur différente : Batgirl excelle dans les combats en tête-à-tête, Nightwing a une plus grande mobilité pour l’aider dans les combats de groupe, Red Hood a le meilleur combat à distance du groupe et les capacités de Robin le rendent particulièrement bien adapté. pour un gameplay furtif. Par exemple, Robin peut initier des éliminations furtives tout en se téléportant dans les airs et peut infliger des dégâts supplémentaires lorsqu’il attaque des ennemis par derrière.

Beaucoup de mes moments préférés sont venus des éliminations furtives – éliminer les adversaires aux bords du groupe avant de se repositionner et de traquer le prochain retardataire. Les missions Predator ont toujours été mes préférées dans les jeux Arkham, et j’avais l’impression d’avoir encore plus d’outils avec lesquels travailler en tant que Robin que j’en avais en tant que Batman d’Arkham.

À l’inverse, j’ai parfois eu du mal dans des combats à grande échelle où je ne pouvais pas me faufiler. Chaque fois que j’étais chargé de combattre plusieurs ennemis à la fois, je devais vraiment être au top de mes esquives et de mes combos pour suivre le rythme. Je suis intéressé de voir à quel point les autres chevaliers se sentent plus faciles ou plus difficiles dans des situations spécifiques. Pourtant, même si Robin n’était pas le mieux équipé pour le combat contre la foule, j’ai réussi à me frayer un chemin.

Ma démo s’est terminée par un combat de boss contre Harley Quinn, qui a été le clou de la session. Alors que le combat dans l’ensemble était plus lent que prévu, le combat de Harley a considérablement amplifié les choses, m’obligeant à suivre frénétiquement son blitz acrobatique et à chercher de petites fenêtres où je pourrais contre-attaquer. Je me suis gêné en oubliant d’utiliser mes capacités pendant la majeure partie du combat, mais me souvenir que je pouvais les utiliser pour contrer des attaques impossibles à bloquer a fait la différence dans les derniers instants mordants.

De la sueur tapissait les bords de ma manette. Mon cœur battait. C’était amusant.

Impressions générales de Gotham Knights

Je n’ai passé qu’environ deux heures avec Gotham Knights, mais je suis sorti de cette période plus excité à ce sujet. Le jeu avait l’air bien et la mécanique était réactive. Mes seuls vrais problèmes étaient que la détection de collision semblait parfois bancale – je me suis retrouvé coincé dans quelques coins et portes inattendus – et les déplacements sur le Batcycle étaient lents lorsque je conduisais à travers la ville. Dans l’ensemble, cependant, j’ai terminé la session en voulant jouer plus.

Oui, c’est un jeu très différent de la série Batman Akrham, et si vous cherchez juste une photocopie de ce genre de gameplay, ce n’est probablement pas ce que vous cherchez. Mais si vous aimez un gameplay plus tactique, découvrir l’équipement des personnages et les constructions de capacités, ou si vous avez juste une affection particulière pour la famille Bat au-delà de Bruce, ma pratique a suggéré qu’il y avait beaucoup à aimer ici.