Gotham Knights : Harley Quinn, Clayface et Mr. Freeze affrontent la famille Batman

Chevaliers de Gotham de WB Games Montréal se concentre sur une ville de Gotham sans Batman pour la protéger. Les héros du jeu — Nightwing, Batgirl, Robin et Red Hood — ont déjà été révélés, et mardi pendant Soirée d’ouverture de la Gamescom en directil était temps de regarder les méchants essayant de prendre le contrôle de Gotham.

Harley Quinn, Clayface, Mr. Freeze et la Court of Owls faisaient partie des méchants présentés dans la dernière bande-annonce de Gotham Knights. Ils feront ce que les méchants de Batman font le mieux et essaieront de prendre le contrôle de la ville, et c’est à la famille Batman de les arrêter.

Avec la nouvelle bande-annonce, Chevaliers de Gotham a une nouvelle date de sortie du 21 octobre sur PC, Playstation 5 et Xbox série X|S pour 70 $.

Lire la suite: Dates de sortie du jeu de 2022 : les plus gros titres sont encore à venir