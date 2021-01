Gotham Knights est le prochain jeu Batman – sauf qu’il n’a pas Batman.

Le nouveau jeu coopératif – bien que vous puissiez également y jouer en solo – vous permet de contrôler le reste de la famille Bat à la place, avec Robin, Batgirl, Nightwing et Red Hood intervenant tous pour protéger Gotham après la mort de le Croisé Caped.

Ceci est distinct du jeu Suicide Squad en cours de développement par Rocksteady (les développeurs originaux de Batman Arkham), et à la place, Gotham Knights vient de Warner Bros.Montréal, qui a déjà créé la préquelle Arkham Origins.

Quand est-ce que Gotham Knights sortira?

Warner Bros.a jusqu’à présent confirmé que Gotham Knights sortira quelque temps dans 2021. Nous ne savons rien de plus que cela, mais il est probablement prudent de l’attendre vers la fin de l’année plutôt que vers le début.

Sur quelles plates-formes Gotham Knights sera-t-il installé?

Avec une version 2021, il n’est pas surprenant que Gotham Knights sortira sur Xbox Series X et PlayStation 5. Il viendra également sur PC, et dans une touche de bienvenue sortira également sur PS4 et Xbox One, donc quiconque n’a pas n’ont pas mis à niveau leur matériel mais pourront toujours jouer.

Regardez la bande-annonce de Gotham Knights

Le jeu a été officiellement révélé pendant le flux DC FanDome avec une bande-annonce cinématographique élégante qui montre la configuration de base du jeu et taquine également les méchants qui seront sans aucun doute derrière l’intrigue principale: la mystérieuse Cour des hiboux.

À quoi ressemble le gameplay?

Comme mentionné ci-dessus, la grande nouveauté de Gotham Knights est qu’elle offre un gameplay coopératif, avec le choix de jouer à l’ensemble du jeu en solo ou avec des amis.

Les quatre personnages jouables sont:

Fille chauve-souris , alias Barbara Gordon, qui se bat avec quelques-unes des anciennes techniques de Batman et qui ressemble le plus en style aux anciens jeux d’Arkham

, alias Barbara Gordon, qui se bat avec quelques-unes des anciennes techniques de Batman et qui ressemble le plus en style aux anciens jeux d’Arkham Robin , alias Tim Drake, qui utilise la combinaison de la furtivité et d’un quart de personnel pour naviguer dans les rencontres

, alias Tim Drake, qui utilise la combinaison de la furtivité et d’un quart de personnel pour naviguer dans les rencontres Nightwing , alias Dick Grayson, qui est le plus acrobatique du groupe et armé de ses bâtons d’escrima

, alias Dick Grayson, qui est le plus acrobatique du groupe et armé de ses bâtons d’escrima Chaperon rouge, alias Jason Todd, l’ancien Robin ressuscité qui est le seul membre du groupe à utiliser des armes réelles

Étrangement, malgré le choix de quatre personnages jouables, il ne propose que la coopération à deux joueurs, vous n’aurez donc jamais que la moitié de la famille Bat en action à la fois. C’est exprès cependant, car l’idée est de puiser dans un trope de bande dessinée spécifique.

« La dynamique à deux joueurs correspond à la fantaisie et au décor de Gotham City. Le » duo « ou l’équipe est une caractéristique tellement centrale de l’univers qu’il y a un raccourci littéral pour cela dans les versions bande dessinée, animation, film et télévision, », a déclaré le directeur créatif Patrick Redding à GamesRadar.

Chaque personnage jouera différemment, avec ses propres mouvements, armes et chemins de mise à niveau, de sorte que le jeu devrait être différent en fonction du personnage que vous chargez.

Vous pouvez en voir un peu dans la première vidéo de gameplay officielle, qui montre Batgirl et Robin travaillant à travers une rencontre avec M. Freeze, chacun abordant le scénario avec des techniques différentes.

Le combat est différent des jeux Arkham, abandonnant ce système d’attaque rythmique et de contre avec une approche simplifiée de beat-’em-up, un mouvement conçu pour le multijoueur selon les développeurs dans la même interview de GamesRadar.

« Nous avons entièrement repensé le système de combat pour qu’il fonctionne bien en coopération », a déclaré Fleur Marty, la productrice exécutive du jeu. « Bien sûr, nous sommes toujours un bagarreur, et certains des mécanismes ne se sentiront pas totalement étrangers pour les personnes qui ont joué et apprécié la série Arkham, mais c’est à bien des égards très différent. »

Fait intéressant, la progression est maintenant liée aux niveaux, les ennemis ayant leur propre niveau, et les dégâts réellement représentés par des valeurs numériques apparaissent à chaque coup – un signe que cela doit probablement un peu aux jeux en tant que service comme Destiny.

La montée en niveau n’est pas liée à chaque personnage, donc quel que soit le membre de la famille des chauves-souris que vous choisissez, vous vous sentirez tout aussi puissant, et les ennemis et autres menaces évolueront pour correspondre.

« Étant donné que les autres membres de la famille Batman sont toujours présents d’une manière ou d’une autre en arrière-plan, pendant que vous êtes dans le monde pour lutter contre le crime ou percer le mystère, ils ne restent pas inactifs. Il est donc logique qu’ils progressent également. et devenir plus fort », a expliqué Marty.

« Puisque la progression de l’histoire est partagée entre tous les personnages, il est également logique que vous n’ayez pas à les niveler à partir de zéro chaque fois que vous voulez changer. Cela reste également très cohérent en termes de narration. »

Cela aide car vous pourrez basculer entre les membres de l’équipe à peu près à tout moment, tant que vous êtes à un moment du jeu où vous pouvez retourner au Beffroi, votre base d’opérations. C’est également là que vous pourrez bricoler votre équipement et vos gadgets.

Pourtant, certaines choses restent les mêmes. Gotham sera à nouveau un vaste espace de monde ouvert, divisé cette fois en cinq arrondissements. Et pour les contourner, vous aurez accès au Batcycle parmi d’autres astuces amusantes.

Une dernière note sur l’histoire: ceci n’est pas une continuation des jeux Arkham, même si la configuration est remarquablement similaire à la finale d’Arkham Knight. Au lieu de cela, il s’agit d’une vision distincte de l’univers DC, alors attendez-vous à voir de nouvelles prises sur quelques méchants, et ne venez pas à ce jeu à la recherche d’une explication de la fin de la trilogie Arkham – pour ce look à 2022’s Suicide Squad: Kill the Justice League, qui vient des développeurs originaux d’Arkham Rocksteady et volonté continuer dans ce même cadre.