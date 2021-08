Gotham Awards ne définira pas les catégories d’acteurs par sexe

Chaque catégorie peut avoir jusqu’à 10 nominés, le domaine étant choisi, par coutume, par des comités de critiques de cinéma, de programmateurs de festivals et de commissaires de films. Des jurys séparés composés d’écrivains, de réalisateurs, d’acteurs, de producteurs et d’autres professionnels du cinéma détermineront les récipiendaires finaux, comme toujours. Les catégories d’acteurs des Gothams comptaient auparavant cinq nominés.

Jeudi, une étape importante sur la route annuelle des Oscars a brisé les rangs. Les Gotham Awards ont déclaré qu’à partir de sa cérémonie de novembre, les prix d’acteur ne seraient plus ventilés par sexe. Les Gothams remplaceront ses catégories de meilleure actrice et de meilleur acteur par une seule catégorie pour une performance principale exceptionnelle. Pour la première fois, il y aura une catégorie pour les rôles secondaires : performances de soutien exceptionnelles.

Les prix d’acteur devraient-ils être non sexistes ? La question se pose depuis des années, avec des arguments zélés pour et contre.

« Il y a tellement d’individus non binaires talentueux, et il n’est pas juste de les forcer à entrer dans des cases masculines et féminines », a déclaré Jeffrey Sharp, directeur exécutif du Gotham Film and Media Institute à New York. « Nous avons une très fière histoire d’inclusivité. Cela fait partie de notre ADN. Mais il était temps pour nous aussi d’évoluer.

D’autres cérémonies importantes suivront-elles ?

« Nous ne pouvons parler que pour nous-mêmes, mais nous avons l’habitude de mener la conversation », a déclaré M. Sharp, faisant référence à la position des Gotham Awards en tant que première cérémonie importante de la saison des prix d’Hollywood.

L’influent festival du film de Berlin est devenu non sexiste avec ses prix de performance au printemps. Bien qu’ils ne soient pas pris au sérieux comme marqueurs de réussite artistique, les MTV Movie & TV Awards arrêté de séparer les prix d’acteur par sexe en 2017, avec les Video Music Awards de MTV. Les Grammys ont supprimé la division en 2012.

Mais aucune des organisations à l’origine des récompenses d’acteur les plus prestigieuses – Oscars, BAFTA, Tonys et Emmys – n’a indiqué qu’elle prendrait la même mesure. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, qui gère les Oscars, est peut-être allée la plus loin, déclarant au New York Times en 2019 que, bien qu’elle prévoyait de maintenir sa structure actuelle en place, elle « continuerait à être sensible à l’évolution conversation. » Les Oscars de la meilleure actrice et du meilleur acteur ont été décernés pour la première fois en 1929.

Les Screen Actors Guild Awards, les Independent Spirit Awards et les Golden Globes ont également des catégories d’acteurs masculins et féminins.