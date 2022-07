Gotabaya Rajapaksa : le président du Sri Lanka a quitté le pays

CNN

Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa a quitté le pays, selon un haut responsable de la sécurité, peu de temps avant sa démission officielle.

Rajapaksa et sa femme se sont envolés pour Malé, aux Maldives, à bord d’un avion de transport de troupes AN32 de l’armée de l’air du Sri Lanka, a indiqué le responsable.

Le contrôle local du trafic aérien a refusé la demande d’atterrissage de l’avion jusqu’à une intervention du président du Parlement maldivien Majlis et ancien président, Mohamed Nasheed, selon le responsable. CNN a contacté Nasheed pour un commentaire.

Le Rajapaksa assiégé a déjà été empêché de quitter le Sri Lanka au moins deux fois lundi, après avoir refusé de rejoindre une file d’attente publique d’immigration à l’aéroport international de Bandaranaike, a déclaré une source militaire de haut rang à CNN.

Les assistants de Rajapaksa sont arrivés à l’aéroport de Colombo lundi avec 15 passeports appartenant au président et aux membres de sa famille – dont la Première Dame Ioma Rajapaksa – qui avaient réservé des sièges sur un vol de Sri Lankan Airlines en partance pour Dubaï à 18h25 heure locale. , selon la source militaire.

Mais les agents de l’immigration ont refusé de traiter les passeports qui leur ont été remis par les assistants présidentiels, car Rajapaksa et sa famille n’étaient pas physiquement présents pour les contre-vérifications. Finalement, le vol est parti sans le président et sa famille à bord, a ajouté la source.

Une autre tentative a été faite pour embarquer la famille sur un vol Etihad qui devait quitter Colombo pour Abu Dhabi à 21h20 heure locale, selon la source, mais le même problème s’est produit, car les Rajapaksas ont refusé de rejoindre la file d’attente publique de l’immigration pour le vol. .

Dans les deux cas, la famille Rajapaksa se trouvait dans un salon d’aéroport voisin, attendant la confirmation qu’elle pouvait embarquer sans faire la queue parmi les membres du public, a indiqué la source.

Mardi, une vidéo publiée par un ancien officier de police affirmait que Rajapaksa séjournait dans une maison privée appartenant à un haut commandant de l’armée de l’air. L’armée de l’air sri-lankaise a nié cette affirmation, la décrivant comme une propagande destinée à ternir l’image du corps et de son chef.

La démission prévue de Rajapaksa mercredi – qui fait suite à des mois de protestations contre la crise économique paralysante du pays – le laisserait sans immunité présidentielle et potentiellement exposé à une série de poursuites judiciaires dans le pays.

Il a été accusé de corruption de haut niveau et de mauvaise gestion économique, qui ont finalement conduit le pays à la faillite et déclenché sa pire crise financière depuis l’indépendance.

Il a accepté de démissionner de son bureau samedi, après que plus de 100 000 personnes se sont massées devant sa résidence et ont appelé à sa démission. Certains des manifestants ont ensuite fait irruption dans la propriété et ont barboté dans sa piscine.

Des images saisissantes partagées sur les réseaux sociaux montraient des manifestants chantant des chansons de protestation et scandant des slogans appelant à la démission de Rajapaksa. D’autres photos montraient des groupes de manifestants installant des barbecues pour griller et cuire des aliments.