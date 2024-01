Got Talent 2024 LIVE du comté de Bennington promet « une soirée inoubliable de spectacles et de divertissements divers » | Nouvelles de la communauté

BENNINGTON — Bennington County’s Got Talent revient pour sa septième présentation annuelle des meilleurs et des plus brillants artistes de la région au Monument Arts & Cultural Center le jeudi 22 février.

Cet événement en direct marque la septième vitrine annuelle des meilleurs talents du comté, mettant en vedette un éventail d’actes tels que la comédie, la danse, des groupes live, des performances solo, des instruments et bien plus encore. Pour la première fois, les participants peuvent profiter du spectacle dans des sièges attribués, garantissant ainsi une expérience visuelle confortable et agréable.

Réservez votre place préférée en achetant des billets en ligne pour 13 $ ou à la porte pour 15 $. Les dons sont également acceptés en ligne et à la porte pour soutenir la poursuite de performances de qualité dans le comté de Bennington.

Dans une tournure passionnante, le public devient le cinquième juge, jouant un rôle crucial pour décider quel artiste repartira avec le grand prix de 1 000 $. Le vote est facilité par un bulletin de vote imprimé dans le programme de l’événement et en ligne.

La programmation de Bennington County’s Got Talent 2024 comprend les 14 artistes exceptionnels suivants, avec des biographies et des photos publiées dans le programme de l’événement : Lauren Biasi, Cristo Buckley, Patrick Collette, Morgan Loomis, Keri Winnie, Trinity Madison, Veronica Jarvis, Jason Dansby, Kobi. Addington, Margaret Coady, Colin Hill et Debbie Warnock, Kristina Desjardins, Miriam Campbell et Jimmy Evans et The First Offense.

Un jury distingué composé de Kristine Lewis, Greg Van Houten, Valerie Harrington et Christopher Oldham évaluera les performances. Joy Proft de WEQX servira de MC de la soirée, guidant le public à travers les actes sensationnels et assurant un spectacle fluide et divertissant.

Informations sur l’événement :

Date et heure : jeudi 22 février

Ouverture des portes : 17h30

Début du spectacle : 18h30

Lieu : Monument Arts & Cultural Center, 44 Gypsy Lane, Bennington, VT

Billets disponibles : benningtonbanner.com/gotalent

Bennington County’s Got Talent 2024 LIVE est fièrement présenté par le Bennington Banner et le Manchester Journal, généreusement parrainé par Coggins Auto Group (Toyota et Honda de Bennington), MSK Engineering, Heritage Family Credit Union et Monument Arts & Cultural Center. L’émission sera diffusée en direct grâce à Catamount Access TV.

Préparez-vous pour une soirée remplie de talents extraordinaires, de divertissements et d’une atmosphère animée. 421 Craft Bar & Kitchen fournira le bar payant et Green Mountain Concessions proposera une variété de collations.