Gossip Girl Cast taquine à quel point le redémarrage est «complètement différent»

La série originale se concentrait sur des personnages féminins aussi puissants que Blake Livelyde Serena van der Woodsen et Leighton MeesterC’est Blair Waldorf. Et bien que les nouveaux membres de la distribution ne puissent pas en offrir trop sur leurs propres personnages, ils restent convaincus que la version mise à jour perpétue cet héritage.

« Les rôles de genre seront discutés et disséqués », a révélé Emily. « Beaucoup de femmes de notre série sont très puissantes, mais je pense qu’elles étaient également dans l’original. Nous allons explorer ce que signifie être une femme dans cette génération, et en général, explorer des idées que nous n’avons pas. t avant. «

Quant à savoir s’il y a une pression à comparer à l’original, les nouveaux membres de la distribution semblaient convaincus que les téléspectateurs apprécieront la série mise à jour pour ce qu’elle est.

«Nous avons réalisé que nous pouvions assumer ces rôles et les faire nôtres – ils ont leurs propres qualités qui sont spéciales et différenciées [them] de l’original « , a déclaré Emily. » Je pense que les gens se rapporteront à eux à différents niveaux. «

« Je pense qu’Emily a vraiment frappé dans le mille », a ajouté Jordan. « Nous gardons simplement l’esprit ouvert, restons fidèles à l’essence de Une fille bavarde mais avec une approche complètement différente. «