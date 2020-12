LONDRES: Le directeur général du conseil mondial de rugby quitte son poste pour occuper un poste de direction dans la NFL, où il pilotera la prochaine phase de sa croissance en Europe.

Brett Gosper commencera son nouveau rôle à la tête de l’Europe et du Royaume-Uni l’année prochaine, a annoncé mercredi la NFL.

La ligue a déclaré que Gosper aura la responsabilité globale de la mise en œuvre réussie de la stratégie commerciale de la NFL au Royaume-Uni et en Europe, y compris la croissance des fans, les matchs en direct et le succès commercial.

Gosper, ancien joueur de rugby international de moins de 21 ans originaire d’Australie, est PDG de World Rugby depuis 2012 et a supervisé les Coupes du monde 2015 et 19.

Je suis incroyablement excité de rejoindre l’équipe très impressionnante et ambitieuse de la NFL, a déclaré Gosper, «et d’aider la ligue sportive la plus précieuse et la plus regardée des États-Unis à gagner encore plus de cœurs en Europe et au Royaume-Uni.

La NFL organise des matchs de saison régulière à Londres depuis 2007.

___

Plus de AP Sports: https://apnews.com/apf-sports et https://twitter.com/AP_Sports