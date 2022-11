Gospel Mission lance un appel aux dons alors que les non-abris de Kelowna ont besoin de vêtements chauds

La population sans logement de Kelowna a désespérément besoin de dons de vêtements d’hiver et de ressources, a déclaré la mission Gospel de Kelowna.

“Les températures ont chuté et nous sommes confrontés à un nombre sans précédent de personnes sans abri”, a déclaré la responsable du développement social de la ville, Sue Wheeler.

En plus des chutes de neige précoces et de l’augmentation du nombre de personnes sans abri à Kelowna, les refuges de la ville font également face à une pénurie de personnel qui a limité le nombre de personnes pouvant être hébergées.

La Mission Gospel demande des dons pour des vêtements d’hiver, tels que des sacs de couchage, des couvertures chaudes, des bottes d’hiver, des chapeaux, des mitaines, des foulards et des vestes pour hommes.

Cassie, une résidente de Tent City à Kelowna, a déclaré qu’ils avaient besoin de couvertures et de sacs de couchage pour rester au chaud.

« Répondre aux besoins de base est l’une des premières étapes pour sortir les gens de l’itinérance », a déclaré Carmen Rempel, directrice exécutive de Gospel Mission. “L’un de ces besoins fondamentaux est la chaleur et un abri, et c’est là que les dons entrent en jeu.”

Wheeler a déclaré que le magasin d’aubaines Gospel Mission a été vidé et que tout l’équipement d’hiver a été distribué, avec l’aide des services des règlements municipaux, de la GRC et du service d’incendie de Kelowna.

« Il faudra toute la communauté pour répondre aux besoins urgents, et nous encourageons les membres de la communauté à faire don des vêtements chauds et des couvertures dont ils disposent », a déclaré Wheeler.

Les dons peuvent être apportés au magasin d’aubaines Gospel Mission de Kelowna au 125 Roxby Road. Pour plus d’informations, visitez www.kelownagospelmission.ca/donate ou composez le (250) 763-3737.

