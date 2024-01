Gospel dans l’art : Ta mère, tes frères et sœurs sont dehors

Le Trône de Dieu, de Sœur Gertrude Morgan, 1968 Huiles et pastels sur toile © Christian Art

Source: Art chrétien

Évangile du 23 janvier 2024

Marc 3:31-35

La mère et les frères de Jésus arrivèrent et, debout dehors, envoyèrent un message pour le demander. Une foule était assise autour de lui au moment où le message lui fut transmis : « Votre mère, vos frères et sœurs sont dehors et vous demandent. Il a répondu : « Qui sont ma mère et mes frères ? Et regardant autour de lui ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, cette personne est mon frère, ma sœur et ma mère.

Réflexion sur le tableau

Le passage de l’Évangile d’aujourd’hui rend la lecture assez inconfortable au début. Il semble que Jésus ignore sa famille. Mais bien sûr, il ne l’est pas. Sa famille est décrite à deux reprises dans ce court passage comme étant « à l’extérieur ». Ils se trouvent en effet physiquement à l’extérieur du bâtiment dans lequel Jésus se trouvait. En ce sens, ils sont des « étrangers ». Cela implique que ceux qui sont assis en cercle avec Jésus sont à l’intérieur, les initiés. Ce que Jésus veut dire ici, c’est simplement qu’être « à l’intérieur » n’est pas seulement une question de lieu, mais de relation. Cette relation n’est pas non plus fondée sur le sang. Cette relation pour être « à l’intérieur » consiste à suivre et à s’engager avec Jésus. Être chrétien, c’est entrer dans une nouvelle famille, une famille plus grande, liée par des liens forts, unie dans le Christ.

Dans le monde de l’art, au fil des années, j’ai souvent entendu dire que certains artistes étaient des « outsiders ». Le terme « étranger » dans les arts a une connotation à la fois positive et négative. Du côté positif, cela peut signifier que l’artiste porte une certaine tendance rebelle, une aversion pour le courant dominant, qui est ensuite célébrée. Mais dans le sens négatif, être un outsider peut aussi signifier que l’artiste est snobé par les grandes galeries, les critiques d’art et les collectionneurs. Ces artistes étrangers ne font tout simplement pas partie du cercle restreint, qui peut parfois être élitiste.

Un bon exemple d’une telle « étrangère » est Sœur Gertrude Morgan, qui a peint entre 1940 et 1980, à sa manière, unique et non conventionnelle. Elle a simplement peint ces jolies toiles d’art populaire innocentes, qui ont été largement rejetées à l’époque. Elle était en dehors du monde de l’art, mais pourtant une véritable « initiée » avec Jésus, déplaçant son pinceau pour sa gloire…

Parce que nous sommes frères et sœurs adoptifs de Jésus, son Père céleste est notre Père céleste, et nous invoquons également la mère de Jésus comme notre mère. En tant qu’Église, nous avons en effet le privilège d’être membres d’une famille très spéciale !

