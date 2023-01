Goshen: le sauteur énigmatique de Gary Moore de retour pour une deuxième tentative sur les clôtures à Lingfield | Nouvelles de la course

Le multidimensionnel Goshen a une autre chance de s’attaquer aux plus grands obstacles lorsqu’il s’aligne sur la piste locale de Gary Moore à Lingfield mardi.

Déjà éprouvé sur le plat et sur les haies, le joueur de sept ans a fait des débuts de chasse très attendus à Ascot sur son arc saisonnier – mais a lutté sur le terrain plus rapidement que l’idéal pour rentrer chez lui bien battu en troisième.

Depuis lors, il a prospéré sur les haies lors de ses deux dernières sorties, remportant l’Ascot Hurdle avant de terminer une seconde courageuse lors d’un premier essai à trois milles dans le Long Walk Hurdle réorganisé le lendemain de Noël.

Image:

Goshen saute vers la victoire dans le Coral Hurdle à Ascot





Mais avec un engagement pendant le week-end Winter Million de Lingfield perdu par la météo et Moore à la recherche d’options appropriées avant le Kingwell Hurdle de Wincanton le 18 février.

Goshen a une deuxième bouchée de la cerise dans la chasse aux débutants At The Races App Market Movers qui n’a qu’un champ maximum de trois.

“Ce sera un peu amusant, n’est-ce pas”, a déclaré Moore. “C’est une super piste pour un novice et c’est juste en bas de la route – nous avons pensé pourquoi pas ? La prochaine course sur haies qu’il peut courir est à Wincanton, sinon c’est la route des stayers et il ne va pas gagner un L’obstacle des restants.”

Goshen est évalué à 18 livres de plus que Christopher Wood et Quel Destin qui s’opposent, et Moore espère que la course donnera une bonne indication de l’avenir du septuple vainqueur des haies.

“Nous ne devrions pas vraiment essayer de gagner une chasse aux novices cette année si nous”, a-t-il poursuivi. “Mais cela me dira s’il est assez bon pour repasser par-dessus les clôtures l’année prochaine ou non.

“Nous aurions pu faire avec de la pluie vraiment pour lui, ce n’est pas vraiment assez doux pour lui. Mais écoutez, s’il ne peut pas sauter là (Lingfield), il ne sautera nulle part.

“Ce n’est pas le chemin qu’il aime parcourir, mais avec seulement trois coureurs, il doit tenter sa chance. Les joues sont juste pour le garder un peu plus concentré.

“Si c’était l’inverse, il prendrait beaucoup de coups, mais gaucher et le sol étant du bon côté mou ne l’aiderait peut-être pas, il serait mieux sur un terrain plus doux.”