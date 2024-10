Goshen et la police du comté procèdent à plusieurs arrestations

8 octobre — La police de Goshen et les adjoints du shérif du comté d’Elkhart ont récemment procédé à plusieurs arrestations :

— Un mineur a été arrêté par la police de Goshen dimanche à 21 h 42 pour résistance aux forces de l’ordre et consommation illégale d’alcool par un mineur après que la police a été appelée au Speedway, 910 Lincoln Ave., pour un rapport faisant état d’une bagarre active. Lorsque les policiers sont arrivés, le mineur s’est enfui à pied et a été appréhendé, arrêté et remis à ses parents en attendant sa date d’audience.

— Un homme de 28 ans a été arrêté par les députés du comté d’Elkhart vendredi à 20 h 44 pour cambriolage, méfait criminel et conduite d’un véhicule en état d’ébriété après que la police a découvert qu’il aurait pénétré de force dans une maison du pâté de maisons 60 000 de CR. 33.

— Un homme de 46 ans a été arrêté par les députés du comté d’Elkhart vendredi à 7 h 34 pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété et possession de marijuana à Old US 20 et Ash Road pour des infractions au code de la route.

— Un homme de 21 ans a été arrêté par les députés du comté d’Elkhart vendredi à 21 h 08 sous l’accusation de conduite d’un véhicule à moteur sans jamais avoir reçu de permis de conduire valide avec une condamnation préalable après avoir été arrêté aux CR 28 et CR 9 pour infractions au volant.

—Un homme de 31 ans a été arrêté par les députés du comté d’Elkhart samedi à 3 h 18 sous l’accusation de conduite d’un véhicule à moteur avec un permis de contrevenant habituel après avoir été arrêté pour infraction au code de la route près de CR 17 et Beck Drive.

CRIME SEXUEL

Le département de police de Goshen a été informé d’un incident impliquant la possession de pornographie juvénile lundi à 12h50.

CRUAUTÉ ANIMALE

Une femme de 29 ans a rapporté aux députés du comté d’Elkhart qu’entre le 1er et le 3 octobre, son chien braque allemand à poil court est décédé des suites d’un empoisonnement intentionnel dans le pâté de maisons 58 000 de Palace Lane.

CAMBRIOLAGE

— Une femme de 19 ans a signalé aux députés du comté d’Elkhart qu’une personne qu’elle connaissait était entrée par effraction dans une unité de stockage chez Storage Rentals of America, 52292 CR 9, Elkhart, entre le 28 septembre et vendredi.

—Un homme de 71 ans a signalé aux députés du comté d’Elkhart que quelqu’un était entré par effraction dans le garage d’une State Farm Insurance, 23241 Old US 20, Elkhart, et avait volé sa clé de voiture.

ENTRÉE RÉSIDENTIELLE

Un homme de 25 ans a signalé aux députés du comté d’Elkhart que quelqu’un était entré chez elle samedi à 15 h 45 sans consentement et avait endommagé la porte d’entrée du bloc 50 000 du CR 13, à Elkhart.

Délit de fuite

—La police de Goshen a été appelée au salon de beauté Jacquelyn, 310 S. Main St., pour qu’un véhicule ait été heurté alors qu’il était garé pendant le week-end.

—Cassondra Marner, 32 ans, a rapporté aux députés du comté d’Elkhart qu’une moto l’avait percutée lundi à 17h30 aux CR 27 et CR 42, et avait fui les lieux.

RAPPORT DE L’OFFICIER

— Un homme de 41 ans a signalé aux députés du comté d’Elkhart que vers 9 heures du matin jeudi, les services correctionnels communautaires du comté d’Elkhart avaient mal étiqueté ses médicaments avant de quitter l’établissement avec un laissez-passer.

—Les députés du comté d’Elkhart ont rapporté samedi à 18h20 que trois adolescents avaient tenté de voler au Smith’s Food Mart mais avaient été chassés par des membres du personnel.

—Une moto abandonnée a été retrouvée près de l’Ind. 19 et de l’Old US 20 à 3 h 34 dimanche. Il a été déterminé que le véhicule avait été volé et mis en fourrière.

—Un homme s’est présenté aux députés du comté d’Elkhart dimanche à 15 h 38, trouvant des cônes de signalisation et des panneaux routiers appartenant au département des autoroutes du comté d’Elkhart dans le bloc 52000 de York Hills Drive à Middlebury.

VOL

— Une femme de 47 ans a signalé à la police de Goshen dimanche à 10 h 01 le vol d’un vélo dans le pâté de maisons 1000 de Lincoln Avenue par quelqu’un qu’elle connaissait.

— Un homme de 43 ans a signalé à la police de Goshen dimanche à 15 h 36 le vol d’une arme sai dans le pâté de maisons 100 de South Cottage Avenue.

—Une femme de 70 ans a rapporté aux députés du comté d’Elkhart qu’entre 9h et 10h30 jeudi, quelqu’un a volé un panneau de signalisation dans le pâté de maisons 60000 de Pembrook Lane à Elkhart.

— Une femme de 35 ans a signalé aux députés du comté d’Elkhart qu’entre 9 h 30 le 2 octobre et 11 h 30 le 4 octobre, quelqu’un qu’elle connaissait avait volé une arme de poing dans son Ford Escape 2021 dans le pâté de maisons 52000 de Del Ru Drive à Elkhart.

— Une femme de 34 ans a signalé aux députés du comté d’Elkhart jeudi à 9 h 47 que quelqu’un est entré dans son véhicule et a pris son téléphone portable et plusieurs autres objets dans le bloc 54000 d’Ash Road.

—Une femme de 25 ans aux députés du comté d’Elkhart qui, entre 19 heures vendredi et 8 h 50 samedi, quelqu’un lui a volé sa carte de débit dans le bloc 54000 d’Ash Road.

—Une femme de 34 ans a signalé aux députés du comté d’Elkhart vendredi à 21 h 47 que quelqu’un était entré dans son véhicule et avait pris un téléphone portable et d’autres objets dans le bloc 54000 d’Ash Road.

—Un homme de 35 ans a signalé aux députés du comté d’Elkhart samedi à 3 heures du matin que quelqu’un avait volé une arme à feu, divers accessoires d’armes à feu, un portefeuille, un sac banane, 700 $ en espèces, un permis de conduire et des cartes de crédit pour une valeur totale de 1 215 $. d’articles du bloc 53000 de Crystal Pond Drive à Elkhart.

— Une femme de 41 ans a signalé aux députés du comté d’Elkhart samedi à 17 h 45 que quelqu’un était entré dans son véhicule non verrouillé et avait volé des médicaments et un sac à main dans le pâté de maisons 28 000 de Kehres Drive à Elkhart.

—Un homme de 54 ans a signalé aux députés du comté d’Elkhart dimanche à 8 h 51 que quelqu’un avait volé sa Ford Taurus 2008 dans son allée dans le bloc 53000 de CR 1. Le véhicule a ensuite été retrouvé abandonné sur Waywood Court à Granger et rendu. au propriétaire.

— Un homme de 36 ans a signalé aux députés du comté d’Elkhart que peu après 20 h 30 dimanche, quelqu’un avait volé sa Ford F-250 2015 dans son allée du pâté de maisons 30 000 de Refuge Drive à Elkhart. Le véhicule a été retrouvé par le service de police de Mishawaka et a été impliqué dans une poursuite et un accident. L’enquête est en cours.

—Un homme de 49 ans a signalé aux députés du comté d’Elkhart que sa Ford Taurus 2015 avait été volée entre 22 heures dimanche et 4 h 30 dimanche.

— Une femme de 54 ans a signalé aux députés du comté d’Elkhart qu’entre 20 h 30 dimanche et 6 h 38 lundi, sa plaque d’immatriculation temporaire avait été volée sur sa Toyota Sienna 2014.

— Un homme de 36 ans a signalé aux députés du comté d’Elkhart qu’entre 23 heures le 4 octobre et 6 h 30 le 5 octobre, quelqu’un a volé son véhicule dans le pâté de maisons 54 000 d’Ash Road.

—La station de lavage Superwash, 25062 CR 6, Elkhart, a signalé aux députés du comté d’Elkhart qu’entre 20 h 24 dimanche et 9 h 30 lundi, quelqu’un a endommagé plusieurs machines et volé des objets.

ACCIDENT CRIMINEL

—Super Car Wash, 25062 CR 6, Elkhart, a signalé aux députés du comté d’Elkhart qu’entre 19 heures vendredi et 9 heures samedi, quelqu’un avait endommagé une machine à monnaie en tentant de la casser.

—Bashor Children’s Home, 62226 CR 15, Elkhart, a signalé aux députés du comté d’Elkhart vendredi à 21h59 que deux personnes jetaient des ordures avec des poubelles sur les véhicules des membres du personnel.

— Une femme de 31 ans a signalé dimanche à 0 h 06 aux députés du comté d’Elkhart que les pneus de son véhicule avaient été crevés.

FRAUDE

—Une femme de 23 ans a été signalée aux députés du comté d’Elkhart entre le 20 et le 28 septembre. Une fraude a été commise.

— Une femme de 61 ans a signalé lundi à 11 h 15 à la police de Goshen que ses informations bancaires avaient été volées lors d’une escroquerie en ligne.

— Une femme de 20 ans s’est présentée à la police de Goshen lundi à 15 h 28 et a informé les forces de l’ordre d’une activité frauduleuse.

—Un homme de 65 ans a signalé aux députés du comté d’Elkhart qu’entre 13 heures le 13 mars 2023 et 15 h 30 le 20 mai 2024, une fraude avait été commise.