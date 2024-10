Goshen dépasse les limites de plomb dans les conduites d’eau

16 octobre — GOSHEN — Il n’y a pas de lignes de service entièrement en plomb dans la ville de Goshen.

C’est ce qu’indique le rapport récemment complété de la carte interactive SIG LEAD-SAFE après que la ville a signalé 11 673 lignes de service à l’État de l’Indiana.

Le projet faisait partie des exigences de l’inventaire des conduites d’eau fixées par le Département de la gestion de l’environnement de l’Indiana et l’Environmental Protection Agency pour garantir les exigences nationales et fédérales des règles en matière de plomb et de cuivre.

« Le point culminant est que je pense que nous avons pu identifier que notre service public présente un risque moindre que beaucoup d’autres endroits à travers le comté », a déclaré le directeur des travaux publics, Dustin Sailor.

À l’aide d’enquêtes en ligne, de visites à domicile, d’auto-évaluations et d’enquêtes en ligne, le département d’ingénierie de Goshen et le département d’eau et d’égouts ont déterminé le matériau de plus de 50 % des conduites de service de Goshen desservant plus de 6 000 foyers avant la date limite du 16 octobre pour la collecte des stocks. Plus de 570 résidents de Goshen et gestionnaires d’immeubles ont déclaré eux-mêmes leurs éléments de ligne de service côté client dans la base de données du projet.

Abonmarche Consultants a effectué des fouilles de nids-de-poule sur 400 emplacements représentatifs pour inspecter visuellement les deux côtés de la vanne d’arrêt et a utilisé l’analyse prédictive de BlueConduit pour attribuer une probabilité matérielle aux conduites de service non identifiées avec un degré de confiance de 95 %.

Selon Sailor, il existe 1 609 lignes dont une partie est connue pour être en plomb galvanisé sur la base d’enregistrements ou de vérifications sur le terrain, et sur la base d’une modélisation prédictive d’analyse de probabilité, 4 102 lignes de service devraient avoir du plomb galvanisé.

« Alors que nous attendons toujours les prévisions finales, les premiers résultats de modélisation estiment qu’environ 1 202 lignes non classées sont galvanisées », a déclaré Sailor. « Nous avons vérifié visuellement 6 437 lignes du côté du client et 810 du côté du service public. »

Les résultats montrent que les conduites d’eau de Goshen répondent aux exigences de reporting fixées par le Département de la gestion de l’environnement de l’Indiana et l’Environmental Protection Agency Lead Safe.

Le programme d’inventaire des conduites de plomb de Goshen a débuté en 2016. Bien qu’aucune conduite de service contenant 100 % de plomb n’ait été trouvée, Sailor a déclaré qu’en trouver une seule aurait créé une situation entièrement différente pour le service public.

Ils ont cependant trouvé un certain nombre de morceaux de col de cygne s’écoulant des conduites d’eau qui étaient en plomb galvanisé.

« Nous pouvons faire remonter notre système d’eau aux années 1890, mais la pratique à Goshen était de n’utiliser que ce morceau de plomb de 2 pieds », a expliqué Sailor. « Plus tard, ils ont commencé à utiliser du cuivre et, plus récemment, nous utilisons du polyéthylène haute densité. »

Sailor a déclaré que la ville avait mené une enquête sur le plomb, testant la présence de particules de plomb dans les conduites et n’avait trouvé aucune conduite de service dépassant le niveau maximum de contaminant. En raison de l’eau dure et du pH neutre de l’eau dans la ville, plutôt que de détériorer les canalisations et d’extraire des ions métalliques, les cols de cygne en plomb sont plutôt recouverts de particules d’eau dure.

« Je pense que la chose la plus importante que nous ayons vue avec nos tuyaux galvanisés, parce que certains ont un certain âge, c’est que vous verrez des incrustations où des dépôts minéraux s’accumulent à l’intérieur des tuyaux », a-t-il expliqué.

Ces conduites doivent être remplacées, mais les directives de l’EPA n’exigent pas que les pièces de deux pieds soient remplacées.

La ville remplace les cols de cygne depuis plusieurs années et prévoit des travaux plus importants, grâce à quelques subventions.

Une subvention de 2,5 millions de dollars et un prêt de 2,5 millions de dollars à 0 % d’intérêt couvrent la moitié des 10 millions de dollars mis de côté pour commencer à remplacer les conduites de service galvanisées à partir du côté nord de la ville. Des portions de l’US 33 jusqu’à Wilden Avenue et de l’Ind. 15 jusqu’à Riverside Boulevard sont la première zone cible.

Sailor a déclaré que cette zone compte environ 485 lignes de service qui devraient être réparées, mais que seules les lignes galvanisées seront remplacées et que certains des matériaux utilisés dans ces lignes ont été déterminés à l’aide de l’analyse de modélisation prédictive.

Au nord d’Oakridge Avenue, un effort de reconstruction complet est prévu sur Wilden Avenue et de Main Street jusqu’à Rock Run Creek, qui recevra également de nouvelles lignes principales et de service. Pour les conduites de service qui s’y trouveraient galvanisées, les conduites privées jusqu’au compteur seront également remplacées.

C’est un changement par rapport à l’ancienne façon de faire, où la ville ne remplaçait que jusqu’à l’emprise du côté public.

« Parce que nous ne sommes pas obligés de les remplacer, je dirais que nous allons au-delà de nos attentes », a déclaré Sailor. « Chaque fois que nous parlons à quelqu’un, il lui incombe d’autoriser la ville à pénétrer sur sa propriété. Le coût d’un de ces services peut atteindre 10 000 $. »

Le quartier de Dickerson Landing a récemment reçu une nouvelle conduite d’eau principale, la ville va donc y revenir et remplacer également les conduites privées. Afin de remplacer les lignes privées, la ville exige un droit d’entrée.

La ville s’efforce également d’installer de nouveaux robinets et un service à domicile dans la zone située au nord des États-Unis 33, près de Old Bag Factory, afin d’éliminer tout risque potentiel lié à ce système.

« L’EPA a déclaré que ce morceau de plomb de deux pieds, les services publics n’étaient pas obligés de le remplacer », a déclaré Sailor. « Ce que nous faisons, cependant, c’est que nous évitons le pari qu’à un moment donné, ils diront que nous voulons que tout cela disparaisse. »

Si, par hasard, ces zones ne coûtent pas au total 10 millions de dollars, la prochaine zone identifiée est Dewey Avenue, Hickory Place, Baker Street et Prairie Street.

Le projet de reconstruction de la 10e rue est presque terminé pour la partie de remplacement des services publics du côté de l’emprise publique. Cependant, la ville a également l’intention d’y retourner pendant l’hiver et de remplacer également les conduites menant aux compteurs d’eau des propriétés privées. Sailor a déclaré que la ville avait remplacé les lignes à col de cygne qui mènent aux maisons au cours de tous les projets au cours de l’année dernière environ.

Pour plus d’informations sur les principales lignes de la région, visitez leadsafe-goshenindiana.hub.arcgis.com pour voir une carte interactive des matériaux de tuyauterie utilisés dans la ville.

Dani Messick est journaliste sur l’éducation et le divertissement pour The Goshen News. Elle peut être contactée à [email protected] ou au 574-538-2065.