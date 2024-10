Goshen College annonce une campagne globale de 68 millions de dollars

9 octobre — GOSHEN — Le Goshen College a annoncé le lancement de la phase publique de « Connected Cause : The Campaign for Goshen College » et cherche à collecter un total de 68 millions de dollars en nouveaux dons pour cette campagne globale d’ici la fin de 2026.

« Connected Cause est enracinée dans la mission et les valeurs qui guident le Goshen College depuis plus de 130 ans », a déclaré la présidente Rebecca Stoltzfus. « Il est conçu pour soutenir les étudiants qui s’épanouissent, en intégrant l’excellence académique à l’apprentissage du monde réel et à l’amour actif pour Dieu et le prochain. »

Lors de l’annonce au milieu des festivités spéciales du week-end de retrouvailles les 4 et 5 octobre, Stoltzfus a déclaré que le collège avait déjà reçu plus de 60 millions de dollars en cadeaux ou en promesses de dons au cours de la phase calme de Connected Cause, qui a commencé en 2021.

« Nous avons discrètement collecté des fonds pour cette campagne au cours des trois dernières années et je suis reconnaissant de l’incroyable générosité de nos nombreux partisans », a déclaré Stoltzfus. « Nous sommes maintenant ravis d’annoncer publiquement Connected Cause et d’inviter tous nos anciens élèves, amis et membres de la communauté à nous rejoindre au cours des deux prochaines années pour garantir l’excellence en classe, une plus grande présence transformatrice dans notre communauté et un cadre magnifique, invitant et campus inclusif pour les générations d’étudiants à venir.

Connected Cause cible sept priorités :

— Établissement de soins infirmiers et de santé publique de pointe (objectif de 13,4 millions de dollars) — Inscriptions croissantes qui répondent à la crise du personnel de santé.

—Renouvellement du campus et des installations (objectif de 19 millions de dollars) — Améliorer les espaces magnifiques et collaboratifs sur le campus.

— Bourses d’études et réussite des étudiants (objectif de 12 millions de dollars) — Ouvrir les portes d’accès à des générations d’étudiants.

— Engagement communautaire mondial et local (objectif de 5 millions de dollars) — Création de partenariats durables pour l’apprentissage et le service.

— Excellence académique (objectif de 3 millions de dollars) — Maintenir une riche tradition d’arts libéraux qui engage le monde.

— Expansion du sport (objectif de 3,1 millions de dollars) — Améliorer les installations sportives pour favoriser la croissance, la fierté et la communauté.

—Goshen College Fund (objectif de 12,5 millions de dollars) — Soutenir les professeurs et les étudiants chaque année.

« Nous avons une dynamique incroyable et il y a vraiment beaucoup de raisons de se réjouir du soutien que nous avons déjà reçu », a déclaré Jodi Beyeler, vice-présidente chargée du développement institutionnel. « Et nous avons encore beaucoup de travail à faire ! Nous voulons impliquer tous nos anciens élèves, amis et membres de la communauté dans l’importance de la cause connectée, car chaque don fait une différence pour soutenir la mission, les étudiants et l’avenir du collège. »

L’histoire continue

Connected Cause est dirigé par un comité directeur qui comprend : Gerry Horst (promotion 1972) en tant que président et Linda Horst (1974), de New Holland, Pennsylvanie ; Tom Bishop (’69) et Trinda Bishop (’69) de Denver, Colorado ; Steve et Victoria Brenneman de Goshen ; Margaret Jeschke (’89) et Bart Miller (’90) d’Oak Park, Illinois ; Kevin Miller (’85) et Rebecca Stoltzfus (’83) de Goshen ; Shirley et Stuart Showalter de Lititz, Pennsylvanie ; Joy Sutter (’81) de Harleysville, Pennsylvanie ; et Ann Vendrely (’85) et Pat Vendrely (’85) de Goshen.

Apprenez-en davantage sur Connected Cause et les priorités de la campagne sur goshen.edu/connectedcause.