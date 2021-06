Gosens et l’Allemagne devancent Ronaldo et le Portugal pour une victoire décisive dans un thriller de six buts

L’Allemagne est de retour. De la manière la plus exubérante et la plus directe, mettant quatre anciens champions en titre du Portugal lors d’une victoire 4-2 à l’Euro 2020. Surmonter leurs propres insécurités retrouvées, les chevilles carrées dans les trous ronds et un déficit d’un but invoqué par un casse-poumon Cristiano Ronaldo effort.

Il est trop tôt pour les couronner, même en tant que prétendants légitimes, mais il n’est pas trop tôt pour tirer le chapeau au (récemment) entraîneur de l’équipe nationale tant décrié, Joachim Low, et son insistance sur le Robin Gosens–Josué Kimmich combinaison d’aile arrière, une courbe tactique improbable pour laquelle le Portugal n’avait aucune réponse.

Il est également trop tôt pour exclure le Portugal non plus. C’est une équipe qui a traversé la phase de groupes en boitant il y a quatre ans, souvenez-vous, puis l’a remportée. Lorsque l’on considère le dynamisme et le talent de Ronaldo, aussi disparates soient-ils, associés au résultat précédent à Budapest et en France, nul, il y a un fort sentiment que tout peut encore arriver dans le Groupe F.

Au début du match, vous auriez pu appliquer le vieil adage selon lequel il y a 80 millions d’entraîneurs d’équipes nationales en Allemagne. Et chacun sait mieux que le gars qui est payé pour faire le travail, Low. Peu importe le fait que Low, contrairement à tous les autres Die Mannschaft l’entraîneur (réel ou imaginaire) à l’exception d’un (Franz Beckenbauer) a en fait remporté une Coupe du monde. Les opinions sont comme des nombrils, tout le monde en a un.

Pour être juste, la plupart avaient une longue liste de plaintes. La Coupe du monde Low remportée au Brésil en 2014 a perdu son éclat assez rapidement en se protégeant des critiques. Et, franchement, la plupart étaient valables. De la sortie humiliante de l’Allemagne au premier tour à Russie 2018, à la décision d’abandonner et – beaucoup – de rappeler plus tard Tapis Hummels et Thomas Muller, à une série de mauvais résultats (et, souvent, de moins bonnes performances), il y avait beaucoup à critiquer.

Il faut dire ici que le comportement de Low n’aide pas. Il n’est ni folklorique, ni charismatique, ni intentionnellement drôle. Il ressemble plus au conservateur maladroit, passif-agressif d’une galerie d’art contemporain à Berlin Auguststrasse, qu’un entraîneur de football. Mais la seule chose qui a poussé les fans allemands « verruckt » ou fou, était son insistance sur le système 3-4-2-1. C’est une formation qui est mal adaptée à son effectif, oblige Joshua Kimmich (sans doute le meilleur joueur d’Allemagne) à jouer large à droite et, surtout de tous, semblait conçu pour accueillir un seul homme : Gosens.

En surface, ce serait bien. Chaque équipe dans chaque sport tient compte de sa superstar. Sauf que peu de gens pensent (notez le passé) à Gosens en superstar. En effet, les quelques personnes qui ont même pensé à lui, n’ont peut-être même pas réalisé qu’il était Allemand jusqu’à il y a quelques années.

Né d’un père néerlandais et d’une mère allemande à Emmerich am Rhein, une ville à cheval sur la frontière entre les Pays-Bas et l’Allemagne, il a échoué à un essai au Borussia Dortmund dans sa jeunesse. Il a ensuite joué pour des clubs amateurs locaux et a fini par terminer sa formation de footballeur en Hollande, avant d’atterrir, sans trop de bruit, à l’Atalanta à l’été 2017. Mais ce n’est que l’avant-dernière saison, lorsque le club italien a atteint les Champions. League et Gosens ont marqué 10 buts depuis un poste d’ailier gauche, qu’il a matérialisé sur la plupart des radars allemands.

Low aimait l’idée d’attaquer les arrières latéraux. Liverpool avait remporté un titre historique de Premier League et une Ligue des champions avec Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson bombarder vers l’avant et basculer le jeu d’un flanc à l’autre. Pourquoi pas Gosens et Kimmich, qui avait d’ailleurs joué l’arrière droit plus tôt dans sa carrière ?

Pourquoi pas? Eh bien, outre le fait mentionné ci-dessus que cela vous oblige à jouer une demi-douzaine d’autres gars hors de position, il y a aussi le fait que, mis à part un collage 7-1 de la Lettonie, l’Allemagne n’avait pas semblé convaincante en une demi-douzaine de sorties en ce système. Mais c’est peut-être le luxe d’être un entraîneur de canard boiteux – Low quitte le travail à la fin de l’Euro – avec une Coupe du monde à son actif : vous pouvez faire ce que vous voulez.

La décision de Joachim Low de déployer Robin Gosens à l’arrière a été justifiée par une victoire 4-2 bien méritée de l’Allemagne contre le Portugal samedi. Alexander Hassenstein/Getty Images

Le coup de semonce est venu tôt, après seulement cinq minutes lorsque Gosens s’est matérialisé au deuxième poteau avec une finition de bobine de surbrillance qui a été exclue en raison de Serge Gnabry être hors-jeu. Le Portugal, qui avait été épinglé, a pris la tête lors de sa première incursion en avant, qui a été commencée et terminée par – qui d’autre? –Ronaldo. Sa tête défensive a dégagé le ballon au bord de sa propre surface de réparation de six mètres et il a décollé dans un sprint éclatant qui a couvert toute la longueur du terrain. Pendant ce temps, Bernardo Silva avait récupéré son autorisation et trouvé Diogo Jota avec une balle de cross-field parfaitement pondérée sur le comptoir. L’attaquant de Liverpool aspiré Manuel Neuer et l’a renvoyé à Ronaldo pour le tap-in. La finition était simple. La façon dont, à 36 ans, Ronaldo propulsait d’un bout à l’autre du terrain était un monument à son désir et à son professionnalisme. En fait, vous auriez été pardonné de penser qu’il y avait peut-être eu deux Ronaldo… l’un en service défensif et l’autre se faufilant dans la surface de réparation depuis la ligne de touche pour terminer le compteur.

Mais ensuite, les ailiers se sont mis au travail. Tout d’abord, Kimmich a transféré le jeu à Gosens dont le centre pour la première fois a été dévié par et sous pression. Ruben Dias pour l’égaliseur. Ensuite, Gosens a été impliqué dans l’accumulation qui a conduit Kimmich à le ramener pour Raphaël Guerreiro dévier aussi dans ce propre filet. Deux buts en trois minutes et l’Allemagne menait désormais 2-1. Plus que cela, deux buts contre son camp en trois minutes (jamais auparavant une équipe n’avait marqué deux lors d’un match de championnat d’Europe), mais deux qui ont été très forcés par le duo dynamique allemand.

À la mi-temps, le patron du Portugal, Fernando Santos, a cherché plus d’équilibre au milieu de terrain, remplaçant Bernardo Silva par Renato Sanches. Mais ce jeu n’était pas gagné au milieu du parc. Cela se passait au large. Et, après seulement trois minutes, Kimmich, qui s’était replié à l’intérieur, le glissa à Muller, qui trouva Gosens grand ouvert du côté opposé : une croix fouettée, un Kai Havertz terminer et c’était 3-1. Dix minutes plus tard, c’était 4-1 et le match était terminé. Et, oui, c’était encore ces deux-là : cette fois via un centre de Kimmich et une tête de Gosens.

Groupe F GP W ré L DG STP France 2 1 1 0 +1 4 Allemagne 2 1 0 1 +1 3 le Portugal 2 1 0 1 +1 3 Hongrie 2 0 1 1 -3 1 Les deux premiers et les quatre meilleurs tiers se qualifient

Le Portugal a reculé lorsque Ronaldo a obtenu un coup franc pour mettre en place Diogo Jota. Gosens a ensuite été ovationné avant que Renato Sanches ne secoue les boiseries. Nous n’avons pas eu la finition barnstorming que nous aurions pu espérer. Mais nous avons peut-être obtenu le meilleur match de l’Euro jusqu’à présent et nous avons vu naître une star, ainsi qu’un manager vainqueur de la Coupe du monde pleinement en droit de jubiler. Son expérience d’ailier avait rapporté deux passes décisives, un but et forcé deux buts contre son camp adverse.

Gosens semblait presque métaphoriquement oint au coup de sifflet final par nul autre que Ronaldo. En avril, après la victoire 1-0 de l’Atalanta en Serie A contre la Juventus, Gosens avait demandé à échanger des maillots avec la mégastar portugaise, mais a été repoussé. Cette fois, Ronaldo s’approcha de lui, l’embrassa et lui murmura quelque chose à l’oreille en souriant. Il connaît la qualité quand il la voit. Et il y a fort à parier que Gosens disposera désormais d’un approvisionnement constant de maillots Ronaldo.

Cette équipe allemande est loin d’être parfaite. Les trois arrières peuvent se faire prendre, il n’y a pas de véritable avant-centre (Gnabry s’est égaré hors-jeu et avait l’air plus à l’aise de tourner en rond), le milieu de terrain n’est pas dynamique (lorsque le Portugal est passé à trois en seconde période, ils ont eu leurs points difficiles) et il y a parfois un manque d’organisation et de discipline nettement anti-allemand (en témoigne l’ouvreur portugais). Mais l’insistance de Low sur ses ailiers présentera de multiples maux de tête pour les managers adverses à l’avenir et le reste, dans une certaine mesure, peut être travaillé ou, au moins, atténué. Bien sûr, tout cela repose sur le fait que les Allemands obtiennent ce dont ils ont besoin lors du dernier match de groupe contre la Hongrie, qui en a choqué beaucoup en limitant la France à un match nul.

Quant au Portugal, les champions en titre affrontent les champions du monde en titre. Un match nul peut suffire pour que les deux nations avancent, mais personne ne voudra prendre de risques. Le groupe le plus dur à l’euro est très certainement à la hauteur de sa facture.