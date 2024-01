Gorsuch est invité à se récuser du procès devant la Cour suprême concernant ses liens avec le baron du pétrole | Cour suprême américaine

Deux jours avant les plaidoiries d’une affaire devant la Cour suprême américaine qui devrait avoir un impact majeur sur la réglementation fédérale en matière de santé et d’environnement, un organisme de surveillance du gouvernement de premier plan a appelé Neil Gorsuch à se récuser en raison de ses liens étroits avec un baron du pétrole milliardaire qui a hébergé la justice de droite à une station de montagne appelé Eagles Nest pour les week-ends de tir aux colombes et qui bénéficiera de la décision en vigueur.

« Non seulement renverser la déférence de Chevron priverait les agences fédérales de leur pouvoir, ce qui nuirait à leur capacité à servir les Américains ordinaires – mais nous savons maintenant que le baron milliardaire du pétrole Philip Anschutz gagnerait gros grâce à une décision favorable de son ami de la Haute Cour », a déclaré Caroline Ciccone. , président de Responsable.US.

« Il est grand temps que ces juges arrêtent de faire passer leurs amis milliardaires au-dessus des Américains. Se récuser des affaires où ils ont des conflits d’intérêts flagrants est la moindre des choses qu’ils puissent faire pour restaurer un semblant de crédibilité et d’intégrité à notre Cour suprême.

Le cas présent, Loper Bright Enterprises contre Raimondoexamine si le Service national des pêches maritimes peut obliger les navires de pêche à payer les salaires des observateurs fédéraux garantissant que les stocks ne sont pas surexploités.

Mais l’affaire a des implications beaucoup plus larges car elle semble susceptible de supprimer la déférence Chevron, un principe nommé pour un cas de 1984 impliquant le géant pétrolier éponyme, qui a établi que les agences fédérales ont le pouvoir discrétionnaire d’émettre des règles réglementaires sans l’approbation du Congrès.

Ben Johnson, professeur de droit à l’Université de Floride, a récemment déclaré au Podcast Amicusde Slate, ceux qui souhaitent voir Chevron tomber voient « les tribunaux [as] un exécuteur plus fiable de [their] vision de la politique [and] Je ne veux pas que les agences aient la possibilité d’élargir ou de réduire leur mission ».

Carl Tobias, professeur de droit à l’Université de Richmond, en Virginie, a déclaré : « Les personnes et les entités qui défendent la fin de la déférence envers Chevron espèrent que cela présagera la fin du soi-disant « État administratif », qui, selon eux, empêche certains intérêts. de maximiser les profits par la « surréglementation ».

Gorsuch a indiqué il pense que Chevron devrait partir.

Comme Gorsuch, 56 ans, Anschutz, 84 ans, est originaire du Colorado. Anschutz a des intérêts dans l’énergie, les chemins de fer, les télécommunications, l’immobilier et le divertissement, possédant les Kings de Los Angeles dans la LNH, une participation dans le Los Angeles Galaxy de MLS et le Coachella Festival de musique. Revue Forbes piquets sa fortune à 14,9 milliards de dollars, citant lui ainsi : « Quand on voit ce qui peut être fait, les possibilités, on a envie de s’impliquer dans quelque chose. Vous voulez le posséder.

Les liens d’Anschutz avec Gorsuch sont de notoriété publique.

En mars 2017, alors que Gorsuch se préparait à devenir le premier des trois droitiers installés à la Cour suprême par Donald Trump, le New York Times publiait une rapport sous le titre, Neil Gorsuch a des liens tissés avec un milliardaire secret.

Pendant 10 ans à partir de 1995, Gorsuch a travaillé dans un cabinet d’avocats de Washington qui représentait Anschutz. En 2006, un avocat d’un autre cabinet a écrit à Harriet Myers, avocate de la Maison Blanche sous George W Bush, pour recommander Gorsuch pour la cour d’appel du 10e circuit.

“J’écris à la demande de Philip F Anschutz”, a écrit l’avocat, ajoutant : “M. Anschutz s’est entretenu avec le sénateur [Wayne] Allard [a Republican senator from Colorado] à propos de Neil Gorsuch, et le sénateur Allard a suggéré que nous vous transmettions le curriculum vitae de M. Gorsuch.

En mai de cette année-là, Gorsuch a été confirmé au tribunal, qui couvre les États de l’Ouest, dont le Colorado.

Gorsuch est devenu, le Times a ditconférencier « semi-régulier » à Eagles Nest – un ranch tentaculaire qui a acquis une notoriété internationale en 2006, lorsque le vice-Premier ministre britannique de l’époque, John Prescott, a été interrogé sur un séjour là-bas, compte tenu de l’opposition d’Anschutz à Droits LGBTQ+ et l’interrogation de évolution.

Prescott dit il s’est rendu au Colorado pour discuter de la propriété d’Anschutz du Millennium Dome à Londres, où Anschutz voulait construire un casino, et parce que Prescott était « curieux » de connaître de tels ranchs occidentaux, ajoutant : « J’ai vu les films de cowboys au cours de mes jeunes années, n’est-ce pas ? n’est-ce pas ?

En 2017, le Times a publié l’ouvrage de Gorsuch Remarques pour ses remarques à Eagles Nest en 2010.

« On dit que la prospérité d’un pays dépend de trois choses : une monnaie saine, la propriété privée et l’État de droit », a déclaré Gorsuch. « Ce public n’a guère besoin de m’entendre parler des… problèmes auxquels nous sommes confrontés sur ces scores. »

L’accent renouvelé sur Gorsuch et Anschutz intervient alors que les médias dirigés par ProPublica ont détaillé les relations étroites entre les juges de droite, en particulier Clarence Thomas, et les donateurs républicains, notamment Harlan Crow, magnat de l’immobilier et collectionneur de souvenirs liés à Adolf Hitler et à d’autres dictateurs.

Thomas nie tout acte répréhensible, mais les informations faisant état de son acceptation et de son refus de déclarer des cadeaux, notamment un voyage de luxe, un achat de propriété et des frais de scolarité, ont alimenté les appels à une réforme de l’éthique.

Gorsuch a également été soumis à examen minutieuxaprès Politico a rapporté la vente d’une propriété du Colorado dont il était copropriétaire, peu après sa confirmation et sans révéler que l’acheteur était un avocat d’un cabinet ayant des affaires devant le tribunal.

L’un des copropriétaires de Gorsuch était Kevin Conwick, le conseiller juridique d’Anschutz. L’autre était Cannon Harvey, un cadre d’Anschutz. Gorsuch n’a pas commenté.

Les juges de la Cour suprême sont théoriquement soumis aux mêmes règles d’éthique que tous les juges fédéraux, mais en pratique, ils se gouvernent eux-mêmes. En novembre, les juges ont annoncé un code de conduite, déplorant le « malentendu » selon lequel ils « se considèrent comme n’étant soumis à aucune règle d’éthique ».

Ils ont été largement critiqués pour ne pas avoir annoncé les moyens de mise en application. De plus, John Roberts, le juge en chef, a rejeté les appels à témoigner devant le Congrès.

Alors que le tribunal a obtenu des victoires de droite, notamment la suppression du droit fédéral à l’avortement (une décision que Gorsuch aurait mis 10 minutes à approuver), les sondages montrent la confiance du public en record des plus bas.

Concernant les liens entre Gorsuch et Anschutz, Ciccone a déclaré : « Ce n’est que le dernier d’une longue série de relations chaleureuses entre les juges de la Cour suprême et les milliardaires, créant des conflits qui sapent la légitimité de la Cour. »

Anschutz n’a pas commenté ses liens avec Gorsuch. La Cour suprême n’a pas répondu à une demande de commentaires.