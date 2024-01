Gorsuch a demandé à se récuser du procès devant la Cour suprême concernant ses liens avec le baron du pétrole

HISTOIRE CONNEXE : Sacré homme de paille, juge en chef Roberts ! Non, l’IA n’est pas la plus grande menace pour SCOTUS

Le juge Neil Gorsuch est le nouveau membre de la Cour suprême dont les liens avec l’argent et le pouvoir sont remis en question. Gorsuch a été invité à se récuser dans une affaire qui pourrait priver considérablement les pouvoirs des agences fédérales d’édicter des réglementations en matière de santé et d’environnement.

Le Guardian a déclaré que la demande de récusation avait été faite par un groupe de surveillance de premier plan, Responsable.US. La mission déclarée du groupe est de s’attaquer aux intérêts particuliers qui font obstacle au changement progressiste.

Mercredi, le La Cour suprême entendra les plaidoiries dans une affaire connue sous le nom de Loper Bright Enterprises c.Raimondo. Ancien gouverneur du Rhode Island. Gina Raimondo occupe désormais le poste de secrétaire au Commerce. En apparence, l’affaire semble plutôt anodine. Le problème en question, selon SCOTUSblog, est de savoir si le Service national des pêches maritimes peut exiger que les navires de pêche paient pour transporter des observateurs fédéraux à bord afin de faire respecter les réglementations de l’agence visant à prévenir la surpêche. Mais le plus grand danger est que l’affaire pourrait être utilisée par les juges conservateurs dirigés par Gorsuch pour supprimer la déférence envers Chevron, du nom d’un arrêt de la Cour suprême de 1984 impliquant la compagnie pétrolière, qui appelle les tribunaux à s’en remettre aux interprétations raisonnables des agences fédérales de problèmes ambigus. statuts.

Carol Davenport, journaliste environnementale du New York Times a écrit:

Le but ultime des militants républicains… est de renverser la doctrine juridique par laquelle le Congrès a délégué le pouvoir aux agences fédérales de réglementer l’environnement, les soins de santé, la sécurité au travail, les télécommunications, le secteur financier et bien plus encore.

Carl Tobias, professeur de droit à l’Université de Richmond en Virginie, a déclaré au Guardian que ceux qui militent pour la fin de la déférence envers Chevron « espèrent que cela présagera la disparition du soi-disant « État administratif », qui, selon eux, empêche certains intérêts de maximiser les profits par la « réglementation excessive ».

Le gardien a cité la présidente de Accountable.US, Caroline Ciccone, disant :

« Non seulement renverser la déférence de Chevron priverait les agences fédérales de leur pouvoir, ce qui nuirait à leur capacité à servir les Américains ordinaires – mais nous savons maintenant que le baron milliardaire du pétrole Philip Anschutz gagnerait gros grâce à une décision favorable de son ami de la Haute Cour. « Il est grand temps que ces juges arrêtent de faire passer leurs amis milliardaires au-dessus des Américains. Se récuser des affaires où ils ont des conflits d’intérêts flagrants est la moindre des choses qu’ils puissent faire pour restaurer un semblant de crédibilité et d’intégrité à notre Cour suprême.

L’éthique de la Cour suprême fait l’objet d’un examen minutieux depuis que ProPublica a publié des détails sur les relations étroites entre les juges de la Cour suprême. Clarence Thomas et Samuel Alito et des donateurs républicains milliardaires tels que le magnat de l’immobilier Harlan Crow et le gestionnaire de fonds spéculatifs Paul Singer.

Des appels se sont multipliés pour que Thomas se récuse des affaires impliquant l’ancien président Donald Trump et l’insurrection du 6 janvier. Les démocrates de la Chambre ont exhorté Thomas à se récuser de l’affaire décider si Trump devrait être retiré du scrutin en vertu du 14e amendement, qui interdit à toute personne « engagée dans une insurrection » d’exercer ses fonctions, mais Thomas ne l’a pas fait. Les démocrates de la Chambre également a exhorté Thomas à se récuser La Cour suprême devrait-elle se saisir de l’affirmation de Trump selon laquelle il est à l’abri de poursuites fédérales pour des crimes présumés commis pendant son mandat.

Sous la pression, la Cour suprême a effectivement annoncé en novembre que les juges avaient adopté un nouveau code d’éthique, mais s’en remettaient à eux-mêmes plutôt qu’à un arbitre extérieur (comme c’est le cas avec d’autres tribunaux fédéraux) pour faire appliquer le code, le Centre Brennan pour la justice dit.

Et maintenant c’est le tour de Gorsuch dans le tonneau. Ses liens avec Anschutz ont été décrits en détail dans un article du New York Times de mars 2017, quelques jours seulement avant le début de son audience de confirmation au Sénat. Trump avait nommé Gorsuch à la Cour suprême peu après son entrée en fonction en janvier 2017 pour occuper le siège laissé vacant par le décès du juge Antonin Scalia en février 2016.

Dans une histoire sous le titre “Neal Gorsuch a un réseau de liens avec un milliardaire secret” le Times a écrit :

L’influence de M. Anschutz se fait particulièrement sentir dans son État natal du Colorado, où il y a des années le juge Neil M. Gorsuchoriginaire de Denver, fils d’un républicain bien connu du Colorado et désormais candidat du président Trump à la Cour suprême, a été attiré dans son orbite. En tant qu’avocat dans un cabinet d’avocats de Washington au début des années 2000, le juge Gorsuch a représenté M. Anschutz, ses entreprises et des dirigeants d’entreprise de rang inférieur en tant que conseil externe. En 2006, M. Anschutz a réussi à faire pression sur le seul sénateur républicain du Colorado et sur l’administration Bush pour qu’ils nomment le juge Gorsuch à la cour d’appel fédérale. Et depuis qu’il a rejoint le tribunal, le juge Gorsuch est un conférencier semi-régulier lors des retraites annuelles de chasse aux colombes du magnat pour les riches et les éminents politiques dans son domaine de 60 milles carrés. Ranch Nid d’Aigles.

Anschutz était également un donateur de la Société fédéraliste et de la Fondation du patrimoine, qui ont toutes deux soutenu la nomination de Gorsuch à la Cour suprême, a rapporté le Times.

Avec une valeur nette de 14,8 milliards de dollars, Anschutz, 84 ans, se classe au 45e rang du classement. Liste Forbes des 400 Américains les plus riches. Forbes a écrit qu’Anschutz « a bâti des fortunes dans le pétrole, les chemins de fer, les télécommunications, l’immobilier et le divertissement », est le propriétaire majoritaire des Kings de Los Angeles de la LNH et dirige le groupe Anschutz Entertainment, qui possède des intérêts dans 350 arènes et salles de concert à travers le monde.

Ce qui est particulièrement remarquable, c’est qu’en 2006, une lettre a été écrite par un avocat au nom d’Anschutz auprès de la conseillère juridique du président George W. Bush, Harriet Miers, recommandant Gorsuch pour un siège à la Cour d’appel du 10e circuit. Gorsuch a été nommé et confirmé pour le siège de la cour d’appel. La lettre disait :

«J’écris à la demande de Philip F Anschutz. M. Anschutz s’est entretenu avec le sénateur [Wayne] Allard [a Republican senator from Colorado] à propos Neil Gorsuch, et le sénateur Allard a suggéré que nous vous transmettions le curriculum vitae de M. Gorsuch. … « J’ai eu le plaisir de connaître M. Gorsuch depuis plusieurs années, car nous avons travaillé en étroite collaboration sur plusieurs dossiers fédéraux complexes. J’ai trouvé que M. Gorsuch était un avocat exceptionnellement talentueux.

L’avocat qui a écrit la lettre, Bruce Black, est désormais inscrit sur LinkedIn en tant que vice-président exécutif et avocat général de la société Anschutz.

Politique a également fait état d’un autre lien entre les dirigeants de Gorsuch et d’Anschutz : peu de temps après sa confirmation par le Sénat à la Cour suprême, Gorsuch a vendu une propriété dont il était copropriétaire dans la campagne de Granby, au Colorado, au directeur général d’un grand cabinet d’avocats, Greenberg Traurig, qui est impliqué dans des affaires portées devant la Haute Cour. Les copropriétaires de la propriété du Colorado étaient Kevin Conwick, le conseiller juridique d’Anschutz, et Cannon Harvey, un cadre d’Anschutz, a rapporté Politico.

Ciccone de Accountable.US a déclaré au Guardian : « Ceci n’est que le dernier d’une longue série de relations chaleureuses entre les juges de la Cour suprême et les milliardaires, créant des conflits qui sapent la légitimité de la Cour. »

Il y a une grande différence entre Gorsuch et Thomas : Gorsuch était déjà millionnaire avant de rejoindre la magistrature fédérale. The Associated Press a rapporté que Gorsuch avait renoncé à un salaire d’un million de dollars par an lorsqu’il avait quitté son cabinet de droit privé pour devenir juge à la cour d’appel et avait gagné 3,28 millions de dollars en paiements différés au cours de ses quatre premières années à la magistrature fédérale.

Mais il existe également une similitude avec Thomas quant à la manière dont ses liens familiaux pourraient influencer ses décisions à la Haute Cour. Sa mère, Anne Gorsuch, une militante anti-environnementale, a été nommée par le président Ronald Reagan en 1981 à la tête de l’Agence de protection de l’environnement et a travaillé pour saper les réglementations environnementales fédérales et réduire les restrictions imposées aux entreprises.

Au cours de son mandat de 22 mois en tant qu’administrateur de l’EPA, Le Washington Post a écrit qu’elle avait réduit le budget de l’agence de 22 % et assoupli certaines parties du Clean Air Act. Presque tous ses subordonnés étaient issus des secteurs industriels que l’EPA était chargée de réglementer. Elle a finalement été contrainte de démissionner à la suite d’un scandale lié à la mauvaise gestion du nouveau programme de nettoyage des déchets toxiques du Superfund, d’un montant de 1,6 milliard de dollars, en gelant de fait sa mise en œuvre. Elle était cité pour outrage au Congrès après avoir refusé de remettre les dossiers du Superfund, arguant qu’ils étaient protégés par le privilège exécutif. Reagan l’a remplacée par Bill Ruckelshaus, un républicain modéré nommé par le président Richard Nixon en 1970 comme premier administrateur de l’EPA.

Gorsuch a déjà a indiqué qu’il pensait que la déférence envers Chevron devrait disparaîtrea rapporté le Guardian. Le professeur de Columbia Steven Cohen, qui a été contraint de quitter son poste de consultant de l’EPA en 1981 par Anne Gorsuch, a écrit dans un article de juin 2022 sur Site Web sur l’état de la planète de Colombie: “L’ironie d’aujourd’hui est que le fils de Gorsuch, le juge de la Cour suprême Neil Gorsuch, pourrait enfin avoir une chance de mener à bien l’œuvre antiréglementaire et destructrice de l’environnement de sa mère.»

HISTOIRE CONNEXE : Gorsuch est sur le point d’accomplir la mission de sa mère consistant à saper l’EPA dans le cadre de la prochaine décision SCOTUS

Action de campagne