« GORO MAJIMA SE LANCE DANS UNE AVENTURE DE COURONNE DANS COMME UN DRAGON : YAKUZA PIRATE À HAWAÏ »

LONDRES, ROYAUME-UNI – 20 septembre 2024 – Sega of America et le studio Ryu Ga Gotoku (RGG) ont annoncé le dernier opus de la série Like a Dragon™ : Comme un dragon : Pirate Yakuza à Hawaï, une aventure de pirates des temps modernes qui suit la légende autrefois redoutée du monde des yakuzas, Goro Majima. Le jeu sortira dans le monde entier le vendredi 28 février 2025 et sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows et PC (Steam). Les joueurs peuvent précommander différentes éditions du jeu sur toutes les plateformes dès aujourd’hui.

Annoncé lors du dernier sommet RGG événement en direct, Comme un dragon : les pirates yakuza à Hawaï est une toute nouvelle aventure d’action qui suit Goro Majima à travers terre et mer. Un an après les événements de Comme un dragon : Richesse infinie™, Majima échoue sur une île déserte au milieu des vestiges d’un naufrage. Incapable de se souvenir de son propre nom, Majima parcourt le vaste océan à la recherche d’indices pour reconstituer son identité perdue, accompagné d’un garçon nommé Noah qui lui a sauvé la vie. Bientôt, ils se retrouvent pris dans un conflit entre des criminels impitoyables, des pirates des temps modernes et d’autres scélérats au sujet d’un trésor légendaire.

Nouvelles aventures et style de jeu



​En tant que Majima, les joueurs devront constituer un équipage unique en son genre tout en améliorant leur navire, le « Goromaru », en combattant les navires pirates ennemis et en conquérant les mers et les îles cachées. Au combat, les joueurs peuvent réaliser des combos explosifs et des éliminations aériennes en alternant de manière dynamique entre deux styles de combat : manier deux épées courtes ou déployer des outils de pirate avec le style audacieux « Sea Dog » ou utiliser la vitesse, l’agilité et le flair pour vaincre les ennemis avec le célèbre style « Mad Dog ».

Les précommandes sont désormais disponibles



​Les joueurs peuvent précommander les versions suivantes du jeu à partir d’aujourd’hui :







Édition standard (numérique/physique)

Édition Deluxe (numérique) – comprend des packs de personnalisation DLC et de personnages.

Édition Collector (physique) – comprend le jeu de base, le code DLC de l’édition Deluxe et des produits spéciaux limités, notamment une réplique du cache-œil de Goro Majima, une broche de pièce de trésor et bien plus encore. Veuillez visiter le site officiel pour plus de détails.





Les joueurs qui précommandent Comme un dragon : les pirates yakuza à Hawaï recevra deux bonus : le DLC « Ichiban Pirate Crew Set » qui ajoute des Comme un dragon le personnage Ichiban Kasuga et son écrevisse de compagnie Nancy à l’équipage de Majima des « Pirates de Goro », ainsi que le DLC « Ichiban Special Outfit Set » qui permet à Majima de se changer en deux des tenues emblématiques d’Ichiban Kasuga.

Comme un dragon : les pirates yakuza à Hawaï est le dernier d’une année record pour la franchise, qui a vu sa dernière entrée principale, Comme un dragon : une richesse infinielancé plus tôt cette année. Les fans peuvent également se réjouir de la série live-action d’Amazon Original Comme un dragon : Yakuza lors de son lancement sur Prime Video le 24 octobre 2024. Pour les joueurs souhaitant se lancer dans la franchise, Like a Dragon/Yakuza™ packs de démarrage de la série sont un excellent moyen de profiter de l’histoire de chaque série dès le début.

Pour plus d’informations sur Comme un dragon : les pirates yakuza à Hawaïveuillez visiter la page Web officielle iciPour rester au courant des dernières nouvelles du studio Ryu Ga Gotoku, veuillez visiter la page officielle de X : https://x.com/RGGStudio. ​

