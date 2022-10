Gorka Marquez et Helen Skelton de Strictly ont l’air “tendus” après la répétition

Helen Skelton, star de STRICTLY Come Dancing, et son partenaire professionnel Gorka Marquez ont été aperçus tendus alors qu’ils quittaient les répétitions lundi soir.

La paire épuisée n’a pas réussi à sourire après ce qui semblait être une séance d’entraînement difficile.

JC

Helen Skelton avait l’air épuisée après l’entraînement de lundi soir[/caption]

JC

Gorka est rentré chez lui – l’air abattu[/caption]

Un initié a déclaré: «Gorka et Helen semblaient très distants en quittant les répétitions.

« Ils marchaient de part et d’autre de la route et ne se reconnaissaient pas.

“Il n’y avait pas de sourires, pas de bavardages, pas de vagues, pas de câlins. Ils semblaient tous les deux complètement épuisés et tendus.

Une autre source a ajouté: “C’est complètement absurde de suggérer une quelconque tension entre Gorka et Helen, ils s’entendent à merveille.”

Gorka, qui est fiancée à l’actrice Gemma Atkinson, aurait été associée à Helen car il vit le plus près de sa maison dans le Yorkshire.

La paire s’est entraînée en Cumbrie chaque fois qu’elle en a l’occasion après avoir impressionné deux semaines de suite.

Helen, 39 ans, a été bouleversée lorsque son mari de rugby Richie a mis fin à leur mariage de huit ans en avril, quatre mois après la naissance de leur troisième enfant.

L’homme de 32 ans est passé très rapidement de son mariage raté avec sa nouvelle petite amie Stephanie Thirkill, 32 ans, la fille du multimillionnaire Andrew Thirkill.





La semaine dernière, Helen et Gorka ont pris la piste de danse, ce qui a conduit l’experte en langage corporel Judi James à affirmer qu’ils avaient une “relation enflammée”.

Elle a dit qu’il y avait un “champ de bataille du langage corporel” quand Helen et son partenaire se sont produits.

Et elle a ajouté que cela avait conduit à une « dispute ouverte » entre les juges Shirley Ballas, Anton Du Beke, Motsi Mabuse et Craig Revel Horwood.

S’adressant au Mirror, Judi a révélé: «C’était un champ de bataille du langage corporel, pas seulement pour Helen et Gorka, mais une prise de bec encore plus grande et plus ouverte a éclaté entre les juges alors qu’ils donnaient leurs commentaires.

“Il a perdu une partie de sa confiance dynamique au fur et à mesure et le résultat a été une guerre ouverte entre les juges et des ‘plaisanteries’ plus masquées mais tout aussi révélatrices du langage corporel entre Helen et Gorka eux-mêmes.”