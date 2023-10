Gorka Marquez de Strictly soutenu par son ancien partenaire malgré les fans qui s’inquiètent de son avenir dans la série

Les rumeurs selon lesquelles Gorka Marquez arrêterait strictement après cette saison circulent, mais l’un de ses précédents partenaires de danse l’a récemment soutenu pour gagner.

L’écrivain et activiste Katie Piper a été associée à Gorka dans la série 2018 de Strictly Come Dancing et est ravie de le revoir dans la série.

Le nouveau papa, 33 ans, a failli ne pas revenir pour l’édition 2023 du concours de danse après avoir eu un bébé avec Gemma Aitkin.

Les pressions du programme chargé de Strictly l’ont empêché de passer beaucoup de temps avec son fils nouveau-né et son fiancé, Gemma admettant qu’elle n’a pas vu Gorka depuis un mois.

En plus de cela, le danseur espagnol a été jumelé à l’animateur du BBC Asian Network Nikita Kanda, dont les fans ont spéculé qu’il serait le premier concurrent à remporter le prix.

Mais Katie soutient son ancien partenaire de danse et regarde chaque spectacle avec sa famille.

Elle a déclaré à l’Express : « Nous aimons strictement dans notre maison [and] nous sommes restés scotchés à la télé pour la danse, mais aussi pour les tenues. Nous aimons tout le glamour, les paillettes.

« Je soutiens toujours Gorka parce qu’il était mon partenaire quand j’étais dans la série – vraiment génial de le voir danser à nouveau ! »

Bien qu’au cours des saisons précédentes, le joueur professionnel de 33 ans ait été l’un des meilleurs prétendants au Glitterball, lui et Nikita se sont retrouvés parmi les deux derniers du classement presque chaque semaine de cette série.

Malgré leur manque de succès, les deux hommes s’entendent bien en tant qu’amis, l’animateur de radio révélant dans l’émission dérivée Strictly : It Takes Two que Gorka a surnommé son rire « rire de Peppa Pig ».

Il a ajouté qu’il l’appelle « Nikita Pig, et je suis son partenaire George Pig ».