Gorka Marquez de Strictly reçoit un choc alors qu’il rejoint Helen Skelton à Winter on the Farm

STRICTEMENT Come Dancing Gorka Marquez s’est récemment rendu à la ferme et a eu un petit choc.

La danseuse professionnelle espagnole, 32 ans, est actuellement jumelée avec la présentatrice Helen Skelton, 39 ans, dans l’émission de compétition de la BBC.

Gorka s'est dirigée vers la ferme pour rejoindre Helen à son travail de jour

Ils ont atteint la finale de Strictly together, et comme Helen s’est bien familiarisée avec le monde de la danse, c’était maintenant au tour de Gorka.

Helen présente Winter on the Farm, et cette fois, elle a décidé d’emmener son partenaire de danse avec elle pour qu’il puisse essayer.

En direction de Cannon Hall Farm à Barnsley, dans le Yorkshire du Sud, le couple a diffusé en direct depuis une grange.

Ils ont discuté des derniers événements à la ferme et ont fait quelques signes de tête effrontés à Strictly.

Helen n’a pas perdu de temps pour impliquer Gorka, lui faisant nettoyer les écuries des chevaux.

Et il n’a pas fallu longtemps avant qu’il ait un sacré choc après être allé voir les vaches.

En se dirigeant vers les écuries, le pro Strictly a découvert qu’il n’était pas le seul Gorka dans le bâtiment, se retrouvant face à face avec Gorka le taureau.

Nommé avec amour par Helen et l’équipe de Winter on the Farm, Gorka a trouvé le nom hilarant.





Il a plaisanté : « Il me rappelle moi, mais en plus fort, donc oui je suis très content qu’il s’appelle Gorka.

« Je pense qu’il est très sensible et calme comme moi, n’est-ce pas ? »

En réponse, Helen a plaisanté : « Euh, si tu le dis ! Je dirais très solidaire et patient.

Son co-animateur typique, Jules Hudson, a ensuite ajouté: “Écoutez, Gorka est un très bon membre, il a l’air bien, il se tient bien, c’est un animal de qualité certaine.”

Hélène présente le spectacle aux côtés de Jules