LONDRES – Les sociétés de capital-risque et les investisseurs en capital-investissement se déchaînent pour les start-ups européennes de commerce électronique qui espèrent s’attaquer à Amazon.

Jusqu’à présent cette année, deux rivaux potentiels d’Amazon ont annoncé des cycles de financement substantiels allant jusqu’à des centaines de millions de dollars.

La start-up allemande Gorillas a déclaré jeudi qu’elle avait levé 290 millions de dollars pour une valorisation supérieure à 1 milliard de dollars, tandis que le finlandais Wolt a annoncé en janvier qu’il avait levé un cycle de financement de 530 millions de dollars à une évaluation non divulguée. Cependant, l’investissement total dans Wolt s’élève désormais à plus de 856 millions de dollars.

Bien que Gorillas se concentre initialement sur l’épicerie et que Wolt se concentre sur les plats à emporter, les deux prévoient d’élargir considérablement leur mandat et d’empiéter sur le territoire d’Amazon. Leur réseau de coursiers livre déjà des «produits essentiels du quotidien» dans les magasins.

« Nous sommes convaincus que la prochaine vague de commerce électronique passera de la livraison la même semaine et le jour même à la livraison dans les 30 prochaines minutes environ », a déclaré le fondateur de Wolt, Miki Kuusi, à CNBC en janvier. « C’est ce sur quoi nous nous concentrons sur tous nos marchés, à commencer par le restaurant. »

Le cycle de financement de Wolt a été mené par ICONIQ Capital, qui a également investi dans Airbnb, Uber, Alibaba et Zoom. Tiger Global, DST, KKR, Prosus, EQT Growth et Coatue se sont joints en tant que nouveaux investisseurs, tandis que les investisseurs existants 83North, Highland Europe, Goldman Sachs Growth Equity, EQT Ventures et Vintage Investment Partners ont également participé.

Le cycle de financement de Gorillas, quant à lui, a été dirigé par le géant technologique chinois Tencent, aux côtés de DST et Coatue, qui semble étendre ses paris en soutenant plusieurs chevaux dans la même course. Parmi les autres investisseurs figuraient Fifth Wall, Greenoaks et Atlantic Food Labs.

« Nous avons un objectif simple: changer la donne sur le marché de la vente au détail de produits d’épicerie, qui a mis du temps à mettre en œuvre de nouvelles solutions technologiques plus rapides », a déclaré Kagan Sumer, PDG et fondateur de Gorillas, dans un communiqué.

«En permettant sans effort un accès immédiat à des aliments frais et sains à des prix de détail, nous simplifions essentiellement le processus d’épicerie», a déclaré Sumer. «Nous sommes radicalement concentrés sur nos clients et leurs besoins: avec une équipe de plus de 2000 personnes et en travaillant en étroite collaboration avec notre communauté, nos investisseurs et nos partenaires, nous construisons une infrastructure pour la livraison la plus rapide des produits essentiels au dernier kilomètre. Besoins humains. »

Daniel Senft, associé directeur principal de Coatue, a déclaré dans un communiqué: « Quelques mois à peine après leur série A, nous étions impatients de diriger la série B pour Gorillas. L’équipe Gorillas a été incroyablement inspirante. Leur rapidité d’exécution et exceptionnelle l’efficacité tout en construisant la vision du produit a été tout simplement exceptionnelle. «

Senft a ajouté que son entreprise a « une pleine conviction dans cet espace » et que lui et ses collègues « croient fermement que l’équipe Gorillas dominera au niveau mondial ».