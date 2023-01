Gorilla Glass Victus 2 protégera votre Galaxy S23 Ultra

Samsung et ses partenaires sont en mode de déploiement complet des fonctionnalités à l’approche de l’événement Unpacked de la semaine prochaine, annonçant tous les petits détails qui seront probablement passés sous silence lorsque la gamme Galaxy S23 sera officielle. Un excellent exemple de cela est le fait que le Gorilla Glass Victus 2 de Corning a maintenant été confirmé pour les “prochains smartphones phares Galaxy” de Samsung dans un annonce cette semaine.

Pour ceux qui ont raté la révélation originale de Gorilla Glass Victus 2, il s’agit du nouveau verre de protection haut de gamme de Corning pour des appareils comme les smartphones. Dans un article précédent, Tim l’a décrit comme ayant “des performances de chute améliorées, une très haute résistance aux rayures et aux dommages de contact tranchants, ainsi qu’une meilleure résistance conservée après de tels cas”. L’amélioration des performances de chute semble être la grande vente ici, donc c’est cool. Nous prendrons toute la force de chute que nous pouvons obtenir dans un smartphone de plus de 1 000 $.

Selon nos calculs, Samsung pourrait être le premier à utiliser Victus 2, car il n’a été annoncé qu’en novembre de l’année dernière. Ne vous attendez pas à ce que Samsung soit le seul utilisateur de Victus 2, les fabricants de smartphones adorent toujours les solutions de protection en verre de Corning.

Puisqu’il n’y a pas grand chose à dire ici, je vous laisse avec une question. Croyons-nous que des produits comme le Gorilla Glass de Corning se sont vraiment améliorés au fil des ans et offrent une protection décente contre les chutes ? Je sais que beaucoup d’entre vous utilisent des étuis et peu importe le niveau de verre à l’arrière, mais je suis toujours nu avec la plupart des téléphones. Heureusement, je ne les laisse pas tomber, mais je ne peux pas non plus dire que j’ai confiance dans le verre de tous mes téléphones qui ne se casse pas avec une seule goutte sur une surface dure. Dois-je arrêter de m’inquiéter autant ou non?