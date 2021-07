Gorilla Glass avec DX et DX+ protégera les objectifs de l’appareil photo de votre prochain produit phare

Corning a annoncé quelques nouveaux composites de verre protecteur d’objectif baptisés Gorilla Glass DX et DX+. Ce ne sont techniquement pas nouveaux car ils couvrent les écrans des montres intelligentes depuis 2018, mais la transition vers les objectifs d’appareil photo a nécessité de nombreux ajustements pour la durabilité et la transmission de la lumière. Corning déclare que son verre Gorilla avec DX et DX+ offre des performances optiques avancées, une résistance aux rayures et une durabilité supérieures par rapport aux couvre-objectifs de smartphone ordinaires.

La clarté optique améliorée laisserait passer plus de lumière (jusqu’à 98 % de la lumière ambiante selon Corning) à travers les objectifs pour atteindre le capteur de l’appareil photo. DX et DX+ offrent également moins de reflets et d’éblouissements, ce qui, combiné à une clarté améliorée, devrait donner des photos plus belles. Corning n’a pas révélé quels smartphones utiliseront ses nouveaux substrats Gorilla Glass, mais a révélé que Samsung serait la première entreprise à utiliser la nouvelle technologie dans ses appareils.